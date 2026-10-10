David Torres Valencia, 10 OCT 2026 - 13:25h.

Aguirre descarta a Luis Rioja para Santander y mantiene tres dudas

Danjuma y Rioja moderan a Aguirre: Sin extremos ¿cambio de sistema?

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Javier Aguirre afronta su debut en el banquillo del Valencia CF ante el Racing de Santander con varias incógnitas en la convocatoria. A las bajas de larga duración de Sergi Canós y Diego López, que ha pasado por el quirófano por tercera vez, se suman las dudas de Luis Rioja, Arnaut Danjuma y Dimitri Foulquier. El extremo valencianista ni siquiera se ha entrenado este sábado, mientras que Danjuma sí ha trabajado sobre el césped. Foulquier, por su parte, ha completado la sesión con el grupo, aunque sigue siendo seria duda para viajar a Santander. La evolución de los tres condiciona las opciones de Aguirre para configurar su primer once. El técnico mexicano ha repasado en rueda de prensa el estado físico de sus jugadores y las posibilidades de recuperar efectivos para el encuentro de este domingo, a las 21:00 horas, en El Sardinero.

El repaso de Javier Aguirre a la enfermería

"Todavía no hemos hecho la lista porque me falta la última charla con los doctores. Hay tres o cuatro jugadores que están entre el sí y el no y, en función de eso, haremos la lista definitiva en cuanto me reúna con ellos. Antes de que salgamos hacia Santander, la daremos a conocer. Me falta esa última conversación con los médicos y aclarar un par de cosas con ellos", explicó el entrenador mexicano en referencia a Arnaut Danjuma, Luis Rioja, pero también Dimitri Foulquier y José Copete. El resto, los Tárrega, Diakhaby o De Haas están ok.

Sin embargo, y tras sorprenderse que la prensa supiera que Danjuma y Rioja están KO y que eso podía modificar el sistema; el técnico dijo que "tengo que cerrarme más" entre risas.

Fue el preludio para que, en un ataque de sinceridad explicara. "En cuanto a Rioja, no llega. Seguro que no llega, aunque lo veré ahora con el médico. Por mi experiencia, creo que no va a llegar.