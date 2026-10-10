David Torres 10 OCT 2026 - 08:55h.

Estos son los efectivos que tiene Javier Aguirre para su primer once titular: así llega el Valencia al Sardinero

Sin sus extremos, el Vasco podría formar 1-5-3-2

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ValenciaJavier Aguirre afronta su primer dilema táctico en el Valencia CF a horas de visitar al Racing de Santander. Las dudas de Arnaut Danjuma y Luis Rioja, que siguen sin trabajar con normalidad, obligan al técnico a buscar alternativas para configurar su primer once. El entrenador aún no conoce los efectivos disponibles para su estreno, aunque la evolución de los tocados puede condicionar la alineación y las posibles novedades ante el Racing.

La principal preocupación está en las bandas. Danjuma continúa trabajando en solitario sobre el césped para recuperarse del golpe que arrastra, mientras que Rioja sigue al margen por el edema que sufre en el pie. Ninguno está descartado definitivamente, pero su presencia en Santander se complica si no consiguen incorporarse al grupo en las próximas horas.

Esta situación abre la puerta a un cambio de dibujo. Sin extremos disponibles, Aguirre medita la posibilidad de apostar por un sistema con tres centrales y dos carrileros, un 1-5-3-2 que permitiría reforzar el centro del campo y adaptar las piezas a las necesidades del equipo. En ese escenario, Pepelu podría retrasar de nuevo su posición para actuar en la medular.

Tárrega y Diakhaby, disponibles; Copete todavía no llega

En el apartado positivo, César Tárrega y Mouctar Diakhaby trabajan con normalidad junto al resto de sus compañeros y estarán disponibles para el técnico si no hay contratiempos. También José Copete ha completado la sesión con el grupo, aunque los siete meses que lleva alejado de la competición hacen que todavía no esté preparado para llegar a tiempo al encuentro.

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Por su parte, Dimitri Foulquier continúa al margen y está descartado para el desplazamiento. El lateral derecho sigue sin recuperarse, mientras que la situación de Rioja ofrece algo más de margen para la esperanza, pero parece complicado.

Sin ellos, Aguirre podría dar continuidad a Sato y Otorbi en los costados o retrasar a Pepelu al centro del campo dejando en la medular un trivote con Guido manteniendo a Mayol a su lado y a Guerra, Otorbi y Sato como escuderos de Hugo Duro. Atrás, Dimitrievski, Gayà, Maffeo, De Haas y Tárrega parecen fijos

El Valencia viajará este sábado por la noche a Santander para hacer grupo antes del encuentro. Aguirre apura las últimas horas para decidir si recupera efectivos para las bandas o si, por el contrario, opta por cambiar el sistema en su primer partido al frente del equipo.