Pablo Sánchez 24 NOV 2026 - 06:22h.

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El Barcelona sacó adelante uno de esos partidos que recordará cuando toque echar cuentas a final de temporada. Levantó un 0-2 en contra frente a todo un Villarreal y lo hizo, curiosamente, con los mismos hombres que arrancaron el partido. En la segunda parte todo fue alegría, pero atrás quedó un primer acto para olvidar que despertó el enfado de su técnico Hansi Flick.

El alemán encaró el túnel de vestuarios con un cabreo de órdago por lo que había visto hasta el descanso y así se lo hizo saber al equipo en la caseta. José Álvarez, habitual colaborador de El Chiringuito, desveló todo lo que sucedió de puertas para adentro en ese intermedio que cambió el choque.

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Las palabras de José Álvarez

"El Barcelona llega al descanso y la realidad es que llegaron los jugadores, Hansi Flick y lo que me cuentan es que sorprende el cabreo de Flick. Venía caliente con el tema arbitral, la expulsión a Moleiro no señalada, el penalti no pitado a Lamine. Hubo una réplica importante al equipo sobre el principio del partido, que no se pueden encajar dos goles por despiste y que había que darle la vuelta. Hubo bronca, cabreo y dijo que no iba a hacer cambios, que los que habían entrado tenían que levantar el partido. El primer cambio lo hizo en el minuto 70.

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Lo normal cuando pasa esto es que Flick cambie algo en el descanso, pero en este caso no. Salieron los mismos a remontar esto. A Flick lo que le molesta es la falta de intensidad. Flick cuando se cabrea se cabrea. De puertas adentro, ojo. Los dejó a todos, remontaron y luego cuando acabó el partido felicitó a todos. Al igual que en el descanso les metió caña al final del partido terminó contento", explicó.

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