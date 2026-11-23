Joaquín Anduro 23 NOV 2026 - 00:41h.

Compartir







La victoria del FC Barcelona sobre el Villarreal por 3-2 remontando un partido que se le complicó muy pronto a los culés no ha calmado de todo a Hansi Flick, que reflejó su enfado tras el encuentro por la actuación arbitral. El técnico alemán reconoció su preocupación desde la designación de Hernández Hernández para el encuentro y el historial que tenían con el canario, lo que ha aprovechado Josep Pedrerol para bromear con que "ahora sí leen los informes" en referencia al 'caso Negreira'.

En El Chiringuito de Cuatro, el presentador analizó las palabras del técnico alemán sobre el choque de este domingo en el Camp Nou en las que se quejaba de la forma de arbitrar del colegiado, que ofrece poca comunicación a los futbolistas y entrenadores. Pedrerol le ha echado en cara entre risas que esta vez sí que estaban pendientes de estos análisis previos sobre los árbitros que Luis Enrique o Ernesto Valverde negaban cuando entraron en la investigación por el pago al vicepresidente de los árbitros durante 18 años por informes similares.

Los tertulianos de El Chiringuito han analizado estas palabras de Hansi Flick y Tomás Roncero se ha quejado de que, en otras ocasiones, desde el Barcelona se defienda que no se habla de los árbitros y que, en esta ocasión, no tenían motivos para criticar la actuación arbitral. El periodista denuncia que el córner del 1-2 no se debería haber señalado ya que el tiro de Cancelo no tocó en ningún futbolista del Villarreal mientras que Carme Barceló defiende que el penalti sobre Lamine Yamal sí fue claro a diferencia del que pitaron sobre Kylian Mbappé en el Real Madrid-Celta. Todo esto puedes verlo en el vídeo que acompaña la noticia en la parte superior .

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.