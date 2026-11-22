Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 16:00h.

Así jugaron los hombres de Hansi Flick

Hansi Flick da un toque a Rodri Hernández, lamenta bajas y no le "importa" el Real Madrid

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El FC Barcelona consiguió una gran remontada con su 3-2 al Villarreal tras los dos tantos iniciales groguets aprovechándose de los cambios en una defensa de nuevo tocada para mantener su ventaja en el liderato sobre el Real Madrid. Lamine Yamal falló un penalti pero, junto a Pedri o Cancelo, lideró la reacción culminada con los goles de Gerard Martín, Fermín López y Pau Navarro en su propia portería.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto culé en la jornada 13 de LALIGA EA Sports.

Joan García [4]: No realizó ninguna parada y encajó dos goles con los dos trallazos de Buchanan y Oluwaseyi en los que, pese a los errores de sus compañeros, tampoco estuvo bien colocado. Clave, eso sí, para salir y robar un balón al que podía llegar Ayoze en la última jugada.

Eric García [7]: Oluwaseyi le ganó la carrera en el 0-2 pero, como sus compañeros, fue de menos a más. Apareció mucho en ataque desde la banda derecha y, desde ahí, originó el 3-2 con el centro que introdujo Pau Navarro en su propia portería.

Frenkie de Jong [6]: Tardó en entonarse el neerlandés en su regreso al eje de la zaga por las bajas atrás y, tras dejar huecos constantemente en el arranque, consiguió estabilizarse para tomar la iniciativa con su fluida salida de balón.

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Gerard Martín [9]: Estaba destacando como uno de los mejores de la zona defensiva y sumó también en ataque de forma diferencial con un gran cabezazo para recortar distancias. Levantó al Camp Nou con dos acciones defensivas de 'káiser'.

Joao Cancelo [8]: Mucho protagonismo en ataque del portugués, que supo controlar a Buchanan en defensa y se desplegó como uno de los futbolistas más peligrosos con numerosos intentos desde la frontal, como el que desembocó en el córner del 1-2.

Marc Bernal [4]: De menos a más el mediocentro, que tardó en entrar en el partido y el Barça lo notó. Aún le falta tener mayor confianza a la hora de ofrecerse a sus compañeros para darle más velocidad al juego culé.

Pedri González [8]: Tuvo a otro canario como Moleiro muy pendiente pero logró quitarse esa presión para tomar el mando de la remontada con sus habituales conducciones. Gran acción en el 1-2 sacando rápido y con un centro medido a Gerard

Fermín López [7]: Tuvo en el inicio un error grave en la entrega en el tanto de Buchanan con un pase horizontal en campo propio muy arriesgado pero se recompuso con mucha movilidad en el frente de ataque y el premio para hacer el 2-2 con una gran definición con la zurda.

Lamine Yamal [8]: Falló el penalti que él mismo provocó en una primera mitad en la que originó la gran mayoría de ocasiones del Barcelona. Asistió a Fermín en la jugada del segundo gol y se lució con un pase de espuela a Eric en el tanto que culminaba la remontada azulgrana. Se le resistió el gol pese a que lo buscó con insistencia.

Karim Adeyemi [4]: El alemán no aprovechó su oportunidad como titular y realizó una actuación muy discreta rompiendo líneas en muy pocas ocasiones y sin encontrar la portería de Gulácsi. Freeman le secó.

Raphinha [6]: Brilló muy poco el brasileño en las labores ofensivas pero volvió a demostrar que, en lo que nunca falla, es en el esfuerzo. Esto quedó patente con la carrera que se pegó hacia atrás ante un fallo de Pedri para robar una pelota peligrosa del Villarreal en la jugada que finalizó con el 2-2. Mejor en el tramo final con espacios.

Sustituciones de Hansi Flick en el Barça-Villarreal

Dani Olmo [8]: El egarense regresaba de su última lesión y demostró en sus movimientos de calidad que ha dejado atrás estos problemas físicos. Gulácsi impidió que se sumara a la fiesta goleadora tras una gran acción en la frontal.

Anthony Gordon [6]: Mucho desborde nada más salir al campo por parte del internacional inglés, que se quedó cerca de sumar tanto con gol como con asistencia.

Jules Koundé [-]: Minutos para el francés ya recuperado de su lesión sin tener problemas en defensa.

Gavi [-]: Entró para jugar el descuento ante los problemas físicos de Marc Bernal.