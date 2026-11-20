Pablo Sánchez 20 NOV 2026 - 00:43h.

Compartir







El Barcelona parece haber dejado atrás el primer bache de la temporada, ese por el cual se dejó por el camino los partidos ante el PSG en Champions y frente al Real Madrid en LALIGA EA SPORTS. Dos derrotas que generaron cierta fractura en el cuerpo técnico, concretamente en la figura de Hansi Flick. El alemán atravesó una situación complicada que ha sido objeto de debate en El Chiringuito.

Javi Miguel contó lo difícil que fue para Hansi Flick gestionar las dos derrotas en los dos tests más importantes de la temporada hasta ese momento. "Lo que pasó después del partido contra el Madrid fue una situación frustrante para él lo que vivió durante esos días. Lo que está claro es que esos dos partidos que vivió Flick, el día del PSG. Ese día para Hansi tenía que dar un golpe en la mesa para demostrar que no iban de farol cuando querían ganar la Champions. Los rivales a batir en Europa son el PSG y el Bayern de Múnich. Y en el primer test de la temporada el equipo no dio la talla por muchas circunstancias. La principal o lo que causó sorpresa fue la ausencia de Rodri ante el PSG de titular. Hubo sorpresa, nadie lo entendía bien", expresó.

En el vídeo superior puedes ver las declaraciones sobre Hansi Flick al completo.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.