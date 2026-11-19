Alberto Cercós García 19 NOV 2026 - 15:38h.

Los culés comparten la exigencia de Rodri y piden más nivel al equipo ante rivales de mayor envergadura

Así vivieron Marc Cucurella y Claudia Rodríguez el NFL Madrid Game: "Se lo he tenido que explicar"

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Las palabras de Rodri están calando en la afición del FC Barcelona. El centrocampista español tuvo un momento de autocrítica hace pocos días, donde hizo balance de los últimos resultados del combinado culé. Las derrotas ante PSG y Real Madrid dolieron en muchos sentidos, y dentro del vestuario del Barça son conscientes de que en partidos contra rivales de mayor envergadura, el equipo debe dar un paso adelante. Mensaje que comparte la afición. En ElDesmarque, varios de esos a fans han señalado que en los momentos importantes, el Barça flojea o no da el nivel esperado.