Redacción ElDesmarque 19 NOV 2026 - 13:42h.

La creadora de contenido muestra en su canal de YouTube cómo es una semana en su vida

Aymeric Laporte alucina con el Bernabéu y su transformación para la NFL: "Impresionante"

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MadridEl evento más destacado en los últimos días de la vida de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez ha sido el NFL Madrid Game celebrado en el Santiago Bernabéu, en el que se enfrentaban los Bengals y los Falcons. Un partido lleno de estrellas y anécdotas, que la influencer ha mostrado con todo lujo de detalles en su último vídeo en YouTube.

El futbolista y la influencer acudieron juntos al partido y disfrutaron el evento tanto desde el césped del Santiago Bernabéu como desde la grada. Y, además, se hicieron una promesa de cara al futuro: vivir un partido de la NFL, pero en Estados Unidos. También comentaron el homenaje que se le hizo al futbolista del Real Madrid tras ganar el Mundial en verano. “No me ha gustado mucho, está muy guay pero he pasado muchos nervios” afirmaba el lateral. Su pareja, vestida con una chaqueta personalizada para la ocasión, añadió que a Marc le había dado mucha vergüenza el momento.

Cómo concilian su vida laboral y familiar

En este vídeo Claudia Rodríguez cuenta cómo trata de ajustar su semana para poder llegar a tiempo a todos sus proyectos y, a la vez, dedicar tiempo de calidad a sus tres hijos. Entre su reciente mudanza a la capital española, debido a la llegada del catalán al Real Madrid, y las dificultades entorno a su maternidad, ya que su hijo mayor Mateo fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), destaca que se siente muy feliz con que todo vaya bien en su familia.

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A nivel profesional, desvela que está trabajando en un proyecto muy ilusionante, pero del que todavía no puede dar detalles. También participa en campañas publicitarias y shootings, algo que le acerca al mundo del modelaje, que dice ser su “sueño frustrado”. Cierra el blog con la incógnita de que será lo siguiente en mostrarnos pero que seguro será emocionante.