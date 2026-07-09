Javi Rayo 09 JUL 2026 - 12:30h.

Marc Cucurella desvela cómo nació la idea de contarlo y por qué lo hizo

Claudia Rodríguez se lleva a Cucurella de turismo por Los Ángeles: "Pero yo sentadito, ¿eh?"

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Marc Cucurella está muy bien valorado como futbolista pero casi más aún como persona fuera del terreno de juego. El futbolista del Real Madrid y su pareja, Claudia Rodríguez, dieron el paso hace unos meses de contarle al mundo que su hijo mayor tiene autismo. Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo por la emoción del internacional español en aquel momento y que abrieron la puerta a que el futbolista pueda hablar de ello con naturalidad cada vez que se le pregunta. El bienestar de su hijo ha sido prioridad absoluta para la familia incluso a la hora de fichar por cualquier equipo. Ahora, Cucurella ha contado cómo nació la idea de verbalizarlo y por qué lo hizo.

Marc Cucurella, un crack dentro y fuera del campo

En una entrevista con ABC, Marc Cucurella desvela que la idea nació después de que Claudia Rodríguez grabara el documental Madres: Desde el corazón y que puede verse en Mediaset Infinity. El futbolista y su pareja se sintieron muy cómodos con el equipo de grabación y decidieron dar el paso. "Fue porque mi pareja estaba haciendo una serie que iba de cómo viven las mujeres de diferentes jugadores y con el equipo de cámaras y el productor nos sentíamos muy a gusto. Hicimos una entrevista de tres horas y el tema salió así por que sí y salió espontáneo. Tuvo mucha repercusión pero nosotros lo lo pensábamos porque para nosotros es una cosa normal, pero bienvenido sea. Al final es una cosa que está muy en el día a día, pero es verdad que a la gente le cuesta un poco contarlo. Yo creo que ver personas mediáticas contarlo y sin miedo al qué dirán o a las críticas, yo creo que ayuda un poco a personas que no se atreven, o que lo tienen un poco escondido, a que se abran. Que vean que todos somos personas, que tenemos problemas y que por mucho que seamos jugadores también tenemos una vida normal con nuestros problemas y nuestras cosas", revela el jugador catalán.