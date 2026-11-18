Redacción ElDesmarque Madrid, 18 NOV 2026 - 12:30h.

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez han cumplido 9 años juntos y lo han celebrado de esta manera tan original

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez se rinden a Mateo en su cumpleaños: "Me diste el título más importante de mi vida"

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Marc Cucurella y su mujer, Claudia Rodríguez, han celebrado 9 años de amor compartiendo unos cariñosos mensajes en redes sociales. La pareja, que siempre se ha mostrado muy cercana, celebró su aniversario después del parón de selecciones y la derrota de España ante Inglaterra en la Nations League.

Tras disfrutar de la victoria en el Mundial este verano y el cumpleaños de su hijo mayor Mateo el pasado octubre, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), festejan este 17 de noviembre un nuevo año juntos como pareja. Además, es el primero que celebran tras el fichaje de Cucurella por el Real Madrid y su mudanza a la capital española.

Los cariñosos mensajes compartidos en redes

La mujer del lateral del equipo blanco ha compartido un divertido vídeo en el que dice “los nueve años más divertidos de mi vida”, a lo que el jugador ha respondido “no te soporto, pero te amo”. A estas felicitaciones se han sumado celebridades como Ana Peleteiro, que no ha dudado en catalogarlos como “mis padres”.

Por su parte, Cucurella ha subido fotos de sus inicios juntos, acompañadas de un tierno mensaje, “espero poder seguir aguantándote muchos años más”, que evidencian cómo han cambiado durante estos años. La respuesta de la creadora de contenido no ha tardado en llegar, que se reía de lo compartido a la vez que le decía “te amo mi vida”.

La pareja tiene 3 hijos en común y aunque ambos son del mismo pueblo; Mataró (Barcelona), se conocieron por Instagram. Claudia siempre ha afirmado que desde el primer momento sintió una conexión especial, un vínculo que los ha llevado a ser familia numerosa y a casi una década de amor. Además, han sobrevivido a los diversos cambios de equipo del futbolista y ahora empiezan un nuevo capítulo en Madrid.