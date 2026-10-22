María Trigo 22 OCT 2026 - 11:53h.

El pequeño acaba de cumplir siete años y sus padres lo han felicitado a través de las redes sociales

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Marc Cucurella y su mujer, Claudia Rodríguez, decicieron hace tiempo hacer público que su hijo mayor, Mateo, fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Un gesto que ayudó a muchas familias y que a ellos también les valió para crercer como familia y personas ante la adversidad. En repetidas ocasiones han explicado lo que cambió su vida, pero también lo felices que son. Este miércoles, el pequeño Mateo cumplió siete años y sus padres le dedicaron unas bonitas palabras.

"Hoy hace 7 años que me cambio la vida. ¡Disfruta de tu día, hermoso! Que seas siempre muy feliz. Te amamos", escribió el futbolista del Real Madrid, que tuvo un día aún más feliz al participar en la victoria del Real Madrid en la Champions League contra el RB Leipzig.

Más felicitaciones

Claudia Rodríguez también puso otro post bastante emotivo para felicitar a su hijo: "Feliz cumpleaños mi chico mayor. Tú me diste el título más importante de mi vida y no te voy a defraudar. Estamos juntos mi vida. Te amamos, mamá, papá, Rio y Bella".

¿Cuándo se dieron cuenta que Mateo era diferente?

Hace unos meses, la familia Cucurella Rodríguez participó en el programa de Mediaset Infinity 'Madres: desde del corazón'. Allí se abrieron en canal y contaron cómo comenzó todo el proceso. Y es que cuando Mateo tenía tan solo 13 meses comenzaran a notar ciertas diferencias en el comportamiento de su primogénito: "No tenía contacto visual, no hablaba, lo veíamos muy pasota, no prestaba atención... Indicios que nunca hubiera pensado que era autismo por lo que yo conocía, porque Mateo era súper cariñoso".

A pesar de lo que veían en su hijo y del diagnóstico, Claudia Rodríguez dejó claro lo que significó en su relación: "Marc y yo lo pasamos muy mal con el tema de Mateo. Te puede separar o unir y nosotros nos unimos muchísimo".