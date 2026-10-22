María Trigo 22 OCT 2026 - 11:12h.

El jugador del Real Betis habla abiertamente de sus sentimientos y de lo duro que es no poder ver a sus tres hijos

La confesión de Bartra tras arrasar en Champions: "Lo que más quiero en esta vida"

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Marc Bartra afronta unos días complicados por la muerte de su abuelo materno, Marcel. Al futbolista catalán se le vio visiblemtne emocionado tras la última victoria del Real Betis en la Champions League. Además, justo en esta semana, el defensa participó en la charla 'Mentes expertas' y la revista Lectura recoge algunas palabras en las que se aprecia cómo afronta su filosofía de vida y la importancia que tienen para él sus tres hijos: Gala (11 años), Abril (8 años) y Max (6 años).

Los tres pequeños son fruto de la larga relación que mantuvo con Melissa Jiménez, que ahora es la pareja de Fernando Alonso y ha vuelto a ser madre. Los tres viven en Mónaco con ella y Marc Bartra hace su día a día en Sevilla. Un hecho que valoró así el jugador en la citada charla: "A día de hoy, en mi día a día, tengo tres hijos que son lo que más quiero en esta vida. No puedo vivir con ellos a diario porque viven en otro país, y es algo muy duro, pero podría caer en la culpa, en el quejarme o en el sentirme mal a diario. Y yo escojo lo otro. Hay dos caminos: tomártelo con amor o tomártelo con temor. Mi camino es el amor".

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"Cuando estoy en el terreno de juego, juego por ellos, para devolverles todo ese amor haciendo lo que más quiero y que estén muy orgullosos de mí", es que para Marc Bartra el afecto y el "hacer las cosas desde el amor" está por encima de todo: "Para mí una de las claves a nivel personal y también a nivel profesional, sin duda es el amor, pero no el amor de lo abstracto, el amor de las mariposas en el estómago".

Marc Bartra y la despedida de su abuelo

"Abuelo Marcel, ¡esta victoria de Champions es para ti! Tu estrella me guiará para siempre. No puedo estar más orgulloso de ti, descansa en paz. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado con tanto cariño estos últimos días y a toda mi familia por estar siempre ahí y hasta último momento. Con él en el cielo me siento más fuerte y más protegido que nunca", escribió el futbolista del Betis hace unas horas en las redes sociales.