Juan Pérez 15 OCT 2026 - 11:25h.

El central argumenta que noches como esas le dan sentido a todo

La intrahistoria del histórico tifo del Betis en Champions: cómo se hizo y qué significa

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La conexión entre afición y plantilla en la victoria del Real Betis ante el Oporto fue algo especial, y así lo sintieron cada uno de los jugadores participaran o no en una victoria histórica en la Champions League. La previa, la salida al campo, los 90 minutos y cada uno de los arreones bastaron para empujar al equipo a cerrar un partidazo ante el conjunto portugués para dejar los tres puntos y un recuerdo imborrable para miles de béticos...y para Marc Bartra.

El central es una parte fundamental de la historia reciente del Betis en el Siglo XXI no solo por los años como verdiblanco, sino por el estatus, por la capitanía y por lo que desprenden sus palabras. Y tras un partido como este, su confesión es una de las más sonadas por el significado que tienen las trece barras en su vida.

Sobre el partido defiende que siente "un orgullo tremendo, no ha sido un partido perfecto pero sí excelente. Perfecto sería ganar 3-0, pero que te metan, que te remonten cuando mejor estás y que nos rehagamos de eso y demos otra vez un paso adelante, eso es excelencia y estar para lo que se tiene que estar. Es tener amor por el equipo, lucharlo, y hoy es el ejemplo de lo que es este equipo".

En retrospectiva, Bartra mira el partido como algo único en su historia desde la perspectiva del Betis: "En estos nueve años que llevo, lo que se ha vivido hoy...mira que hemos vivido cosas, de volver a Europa o ganar al Madrid. Pero lo de hoy me deja sin palabras. Yo pensaba que he vivido momentos increíbles pero creo que lo mejor está por llegar y es la sensación que tengo. Hemos hecho felices a muchísima gente", aclara.

Y no esconde las lágrimas: "se me saltan porque son muchos años aquí, he vivido de todo en lo personal y en lo profesional, y noches como hoy le dan sentido a todo, es por lo que me levanto cada día para hacer más grande a este club. Lo que más quiero en esta vida son mis hijos, mi familia y el Betis".

De hecho cuando le preguntan sobre cuál es su primer pensamiento, su respuesta es automática: "Me acuerdo de mis hijos y también de todos los béticos que desde el principio me han arropado muchísimo. Nadie me regalado nada, pero es verdad que el cariño siempre me lo han dado. Y también de esos niños y no tan niños que ven por primera vez al Betis en Champions, estoy convencido que esto lo van a recordar toda la vida, y ser protagonistas de esta historia es muy bonito", expresa.

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La competitividad en la Champions League

Sobre el nivel en la Champions League, Bartra tiene claro por qué han superado las adversidades: "En Europa cuando perdonas, como bajes un poco el pistón te pasan por encima. Me quedo con esa madurez que hemos mostrado cuando nos han remontado. Somos una familia y lo mostramos cada día, estamos haciendo un inicio de temporada espectacular pero queremos estar con los pies en el suelo. Jugamos contra los mejores equipos del mundo y hay que asegurarlo bien", aclara.

Y cree que parte del éxito está en el partido a partido que les llevó a un título hace no mucho: "Lo que queremos es ganar el siguiente partido, y esto lo aprendimos el año que ganamos la Copa, nos centramos en el partido que venía. Obviamente pensamos que el rival más grande somos nosotros mismos, ese tiene que ser nuestro objetivo, el seis de seis es muy complicado", explica.

El próximo paso es el FC Barcelona, el equipo más en forma del mundo: "Además el Barça llega con un día más de descanso, pero ahora a disfrutar esto y a partir de mañana a pensar en coger fuerzas. Le ganamos al Madrid, que también hizo un buen partido y le ganamos, y el Barça nos lo va a poner complicado porque para mí a nivel ofensivo es el mejor equipo que hay a nivel europeo ahora mismo", finaliza. Una cuenta atrás para volver a disfrutar del verde después de una noche de felicidad eterna.