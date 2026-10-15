Álvaro Borrego 15 OCT 2026 - 00:14h.

El entrenador sigue sin disipar dudas sobre su futuro y emplaza la conversación a más adelante

Los millones que ingresará el Betis por ganar al Oporto en la Champions

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al triunfo del Real Betis contra el Oporto, que permite a los verdiblancos disparar sus opciones de colarse en las rondas eliminatorias de la Champions League. El entrenador quiso rebajar la euforia generalizada y quiso poner en valor el trabajo de sus jugadores, aunque todavía hay mucha tela que cortar. También habló de su futuro, que es un asunto que deberá ser tratado en los próximos meses... pero no ahora.

Habida cuenta que su vinculación expira el próximo mes de junio y lejos de la incertidumbre que pueda emerger fuera del club, en Heliópolis están absolutamente tranquilos al respecto, confiados en que se tomará la decisión más oportuna a su debido tiempo. La renovación del entrenador será un asunto a tratar con el propio cuerpo técnico cuando llegue el momento adecuado. Desde el Real Betis subrayan que están "contentos" con su trabajo, de sobra avalado por los números de estos seis años, y la relación tanto con el consejo como con la dirección deportiva sigue siendo magnífica, pero todavía, cuando apenas se ha alcanzado el 15% de la temporada, es pronto para abordar una decisión.

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Esto no quiere decir que no sea un asunto que se encuentra sobre la mesa, sino todo lo contrario, pero con casi cuarenta partidos oficiales por disputar el club no quiere desviar el foco ni generar debates absurdos, centrando sus esfuerzos en lo meramente deportivo. Todo llegará. Sin ir más lejos, no es un escenario a tratar con premura, dado que en toda negociación las dos partes ponen sus condiciones y el cuerpo técnico también deberá sopesar qué es lo mejor para su futuro. Por eso desde el Real Betis insisten en que están "muy contentos" con su trabajo y desmienten que no sea algo que se valore, pero se le da naturalidad al hecho de que la temporada esté recién temporada, por lo que será un asunto a negociar conforme vayan avanzando los meses de competición.

Sobre ello habló el entrenador, que sigue sin despejar dudas: "La respuesta en estos momentos... es que estamos pensando en el partido del Barcelona. En el momento adecuado si las dos partes se quieren sentar a conversar... ahora mismo no estamos centrados en el tema. Primero tenemos que afrontar los partidos y luego se verá si se sigue o no se sigue. Para mí han sido siete años muy importantes en los que el club ha tenido un crecimiento fundamental en todos los sentidos y seguiremos trabajando en eso".

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Su análisis del partido: "Lo hablamos antes del partido, que era importante la recuperación en la salida, que la suelen hacer por el centro, pero la intensidad era tremenda. Y también la pudimos mantener en la segunda parte porque los que entraron, lo hicieron comprometidos y pudimos mantenerlo. Los tres puntos me dejan muy contento, pero el rendimiento del equipo también".

Una noche mágica para el beticismo: "Ha sido una noche muy importante, era fundamental conseguir estos puntos. En la primera parte fuimos muy superiores y el 0-0 no reflejaba la verdad de lo ocurrido. Y en la segunda, tuvimos el 2-0 con el poste de Antony y ellos en dos ocasiones puntuales le dieron la vuelta. Además, es un equipo grande, de Champions, acostumbrado a estos partidos, pero mantuvimos la calma y pudimos remontar el marcador".

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El nivel de Ángel Ortiz: "Entra en la rotación que hablábamos. Ha tenido un par de lesiones que le han impedido tener más continuidad, es uno más de los tantos que han venido de la cantera hacia el primer equipo y me alegro mucho por él, como me alegré mucho por Morante cuando hizo el gol, con Assane o Jesús. Es uno de tantos que aprovecha su oportunidad cuando juega".

Cómo está Marc Roca: "Todos los jugadores tienen cuestionamientos. Marc es un jugador muy importante para nosotros, le hemos acomodado a otra función que no es la que acostumbrada. Trabaja mucho todos los días para mejorar. Sin dar nombres propios, creo que todo el plantel debe tener ese reconocimiento por poder estar en ambas competiciones. Hoy le tocó hacer un gran partido y ojalá mañana le toque a otro, porque cuanto más amplitud de rendimientos haya más posibilidades tendremos de sacar los resultados".