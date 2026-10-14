Álvaro Borrego 14 OCT 2026 - 21:11h.

Si eres bético, la emoción está asegurada: el vídeo que no te puedes perder

La intrahistoria del histórico tifo del Betis en Champions: cómo se hizo y qué significa

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Veintiún años, un mes y un día han pasado desde aquella noche en la que el Real Betis debutó en la máxima competición continental. Más de dos décadas desde aquella derrota contra el Liverpool, que quedará por siempre en la memoria de todos aquellos que la vivieron. Cuatro lustros después, algunas generaciones ni siquiera han experimentado lo que es una noche de Champions League. Una experiencia inenarrable que disfrutaron muchos de ellos este miércoles en La Cartuja, en el estreno de los verdiblancos como locales en la Liga de Campeones. Contra el FC Porto. Ante casi 70.000 almas. Una vivencia que dejó los nervios a flor de piel, con incontables rostros inundados de lágrimas ante la emoción que suponía ver a su equipo codearse con los mejores de Europa. Y cómo no, con el himno.

Eran las 20:55 de la noche cuando los veintidós contendientes saltaban al césped de La Cartuja. Algunos de ellos compungidos sobre lo que suponía su primera experiencia. Vean ustedes mismos.

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Sobre este hito reflexionaba Marc Bartra, quien hizo referencia a lo mucho que recordarán este día las nuevas generaciones: "Yo tenía 14 años cuando el Betis jugó Champions y lo recuerdo bien. Es verdad que a día de hoy igual no somos tan conscientes, al estar metidos en el día a día, pero sí que mañana pensaremos que para muchos niños y aficionados es la primera vez que verán al Betis en Champions. Eso es algo que es un privilegio y el día de mañana lo valoraremos muchos. Todos esos niños y niñas béticos estarán muy orgullosos".

¿Qué dice el himno de la Champions League?

Versión en castellano

Ellos son los mejores equipos, los mejores equipos, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Una gran reunión, un gran evento deportivo, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Su versión original

Ceux sont les meilleurs equipes, Sie sind die aller besten Mannschaften, the main event.

Die Meister, Die Besten , les meilleurs equipes, the champions.

Une grande réunion Les grandes et les meilleurs! Eine groBe sportliche Veranstaltung the main event: Ils sont les meilleurs Sie sind die Besten, These are the champions.

Die Meister, die Besten, les Grandes equipes, the champions.

Die Meister, die Besten, les Grandes equipes, the champions.