Tito González Sevilla, 14 OCT 2026 - 13:48h.

"El Betis hoy día en la delantera pues tiene a Parrott, tiene el Cucho y luego tiene muchos mediapuntas que llegan mucho al área"

Posibles alineaciones del Real Betis - Oporto para la jornada 2 de la Champions League

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Todo bético que se precie guarda un buen recuerdo de Daniel Martín Alexandre. Dos goles suyos están grabados en el imaginario colectivo de la afición del Real Betis Balompié, el que marcó en la final de la Copa del Rey ante el CA Osasuna en el Vicente Calderón, que le dio el título en 2005, y el que hizo ante el Chelsea de Jose Mourinho en la fase de grupos de la UEFA Champions League de la temporada siguiente, en la que fue la victoria más recordada del anterior paso verdiblanco por la máxima competición continental.

Han pasado 21 años, pero nadie olvida aquel día y ElDesmarque se ha citado con Dani para recordarlo. “Hace muchísimo tiempo, te lo recuerda muchísima gente, pero la verdad que estoy orgulloso de haber jugado con el equipo de mi vida, el Betis, la competición más bonita y más importante de Europa. Son muy buenos recuerdos, sobre todo de ese partido, con el campo lleno, pudimos ganar al Chelsea, incluido con el gol mío, la verdad que son todos recuerdos muy bonitos”, rememora el trianero.

“La verdad que ya era hora de volver a disfrutar del Betis en la Champions y con todo merecimiento. Está siendo una grandísima temporada y ya era hora de que se disfrutara otra vez, otras noches de Champions. La verdad que nosotros teníamos un buen equipo, pero quizás no tendríamos esa plantilla que tiene el Betis ahora. Está consolidado, lleva años metido en Europa y este año yo creo que se ha reforzado bastante bien para competir tanto en Liga, que lo está demostrando, como en Champions. El primer partido ya lo ganó, hoy es un rival duro, pero el Betis no tiene nada que envidiarle al Oporto”, añade el exfutbolista verdiblanco.

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Dani en la plantilla actual

¿Quién sería Dani en la plantilla actual? Pues, para comenzar, el que fuera delantero verdiblanco reconoce que la competencia es enorme en su puesto. “Yo tenía mis características e intentaba aprovechar todos los minutos que tenía. El día ese del Chelsea se lesionó Oliveira, me tocó salir y salieron las cosas bien. El Betis hoy día en la delantera pues tiene a Parrott, tiene el Cucho y luego tiene muchos mediapuntas que llegan mucho al área. Tiene una grandísima plantilla y muy diferente a la que tenemos nosotros”, asegura.

Eso sí, a Dani que no le toquen su Alfonso Pérez Muñoz, su Alfonsito, al que considera el mejor futbolista de la historia del Betis, incluso por encima de Isco Alarcón. “Hombre, después de Alfonso sí. Alfonso ha sido el mejor futbolista que ha tenido el Betis, como aficionado y después tuve la suerte de tenerlo como compañero en su segunda época. Después de Alfonso Isco te hace disfrutar, es un ídolo y la verdad que para mí es el futbolista más importante del Betis”.

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Además, habla sobre la irrupción de Morante. “Debutar y hacer un gol no es fácil y está claro que tener minutos le va a ser complicado porque hay una gran plantilla. Pero él lo está demostrando, tiene ese carácter, esas ganas de triunfar y tiene calidad, tiene gol. Si Pellegrini le da minutos, pues seguro que vamos a tener un futbolista de muchos años para el Betis”, asegura.