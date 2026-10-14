Basilio García Sevilla, 14 OCT 2026 - 07:52h.

El Betis debuta en Champions en La Cartuja ante el actual líder de la liga portuguesa

El Betis pone nuevas entradas a la venta para el Oporto: última oportunidad para ir a La Cartuja

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El Real Betis Balompié vuelve a jugar como local un partido de la UEFA Champions League 21 años después. No será en el Benito Villamarín, sino en el exilio forzado de La Cartuja por las obras en el coliseo heliopolitano, pero el beticismo está llamado este miércoles, a partir de las 21:00 horas, a volver a ver a su equipo en la máxima competición continental, y para ello llegará todo un bicampeón de Europa como el FC Oporto, que guarda buenos recuerdos del escenario del encuentro, ya que allí ganó la Copa de la UEFA de 2003.

Nunca se han enfrentado los verdiblancos y los dragoes y el balance histórico del Betis ante rivales portugueses cuenta con tres victorias, dos empates y tres derrotas. La última, muy dolorosa, el pasado ejercicio ante el Sporting de Braga. Los lusos llegan con la necesidad de ganar tras caer en Do Dragao por 0-2 ante el Manchester City en la jornada inaugural. El Betis sí comenzó con buen pie, con una magnífica victoria con remontada incluida ante el Lille en Francia.

El posible once de Pellegrini

Finalizado por fin el 'megaparón' de selecciones, Manuel Pellegrini se encuentra en un carrusel de partidos en el que sacará la varita para efectuar sus clásicas rotaciones. El chileno nunca pierde de vista LALIGA EA SPORTS, en la que marcha como tercer clasificado, empatado con el Atlético de Madrid, y con el enfrentamiento ante el líder FC Barcelona del próximo fin de semana en el horizonte.

Así, habrá cambios con respecto al equipo que jugó el pasado domingo ante el CA Osasuna, con las posibles entradas en el once de hombres como Marc Bartra, Dani Ceballos, Antony o Troy Parrott. El utrerano, por cierto, podría debutar como titular.

El Real Betis podría salir con Alvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Dani Ceballos; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.

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El once del FC Oporto

Por su parte, Francesco Farioli podría salir con Diogo Costa; Alberto Costa, Rosario, Kirwior, Fernandes; Froholdt, Varela, Gabriel Veiga; Pepe, André da Silva y Sainz.