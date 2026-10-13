Basilio García Sevilla, 13 OCT 2026 - 21:34h.

El delantero hispanonigeriano se crio en El Cerezo, en el Distrito Macarena

Antony entrena sin molestias y estará en el Betis - FC Porto de Champions

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El fútbol tiene algunas historias increíbles, y una de esas es la de Samu Omorodion Aghehowa. Nacido en Melilla en plena travesía de su madre, Edith Aghehowa, desde Nigeria hacia Europa, este miércoles tendrá la oportunidad de debutar en la UEFA Champions League a apenas unos kilómetros del barrio en el que creció, en el partido de la jornada 2 de la fase liga ante el Real Betis Balompié.

Samu Aghehowa, como se le conoce ahora, es el delantero del FC Porto, se crio en el barrio de El Cerezo, una de las zonas más humildes del Distrito Macarena, a apenas tres kilómetros y algo más de media hora caminando del Estadio de La Cartuja, y vivirá su primera experiencia Champions muy cerca de la que fue su casa y con sus amigos de toda la vida en la grada. El hispanonigeriano estaba señalado por Luis de la Fuente para ir al Mundial con España con sus 49 goles en 74 partidos con su club, y podría haber sido campeón del mundo, pero una grave lesión de rodilla le apartó del camino a Norteamérica.

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Todo apenas unos años después de que ni el Sevilla FC ni el Real Betis Balompié apostaran por un chico de la ciudad. Sí llegó a estar en la cantera sevillista, pero fue en el AD Nervión donde destacó y el Granada CF el destino donde irrumpió en la élite. El Atlético de Madrid pagó seis millones por él, lo cedió al Deportivo Alavés y sin debutar como colchonero ingresó 32 ‘kilos’ al traspasarlo a Portugal en agosto de 2024.

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Sus palabras en La Cartuja

Este miércoles, será uno de los protagonistas en La Cartuja. “Volver a Sevilla siempre es especial. He pasado la mayor parte de mi vida aquí. Poder hacer mi debut aquí en la Champions League es una de esas coincidencias de la vida. Espero que sea un gran día mañana, no solo para mí, sino para el equipo”, expresaba al ser protagonista en la sala de prensa a la llegada del Porto a la capital andaluza.

Estará bien acompañado por familia y amigos Samu Aghehowa -tomó el apellido de su madre para honrarla por sus sacrificios-, pues ha encontrado entradas para todos los que se lo han solicitado. “Inmediatamente envié un mensaje de texto a mis amigos, la mayoría son béticos y les dije que iban a dormir mal esa noche. Para mi familia también, que finalmente podrá verme debutar en esta competición. Pedí algunas entradas, por supuesto, pero hay espacio para todos. Me motiva poder meter un gol, pero en la rivalidad entre Betis y Sevilla la verdad es que me da igual”, expresó el jugador, que se ha recuperado de su lesión del ligamento cruzado de la rodilla el pasado mes de septiembre, está entrando ya en la dinámica y su entrenador, Francesco Farioli, ha afirmado que no ha venido de paseo, sino que está “para jugar”.