Álvaro Borrego 13 OCT 2026 - 10:24h.

El líder portugués llega a La Cartuja con una larga lista de bajas, con las de William Gomes o Bednarek como algunas de las más sensibles

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El Real Betis Balompié volverá a jugar un partido como local en Champions 21 años después. Una noche histórica para el beticismo, que ha colgado el cartel de no hay billetes para su estreno en La Cartuja. Enfrente estará el líder de la liga portuguesa, el FC Porto, quien se desplazará hasta la capital hispalense con un largo listado de bajas, algunas de ellas especialmente sensibles como las de William Gomes, que ha jugado todos los minutos hasta esa lesión, o la de Jad Bednarek que deja la retaguardia entre alfileres.

Jad Bednarek causará baja por una sanción de dos partidos que arrastra de la Europa League ante el Nottingham Forest. Farioli tendrá que reinventarse para recomponer la defensa contra el Real Betis, dado que los únicos centrales disponibles son Kiwior y Nehuén Pérez, aunque este lleva semanas arrastrando unas molestias musculares. Además conviene recordar que el croata Prpić no está inscrito. La escasez de defensores obligará al entrenador del Porto a reinventarse, reconvirtiendo mediocentros o adaptando algún lateral al entramado defensivo.

Sin lugar a dudas la ausencia más sensible es la de William Gomes, descartado de manera definitiva tras sufrir un esguince de grado II en el tobillo derecho frente al CS Marítimo. El habilidoso extremo derecho, con un valor de mercado de 35 millones y recientemente valorado con una cláusula de 100 millones, es uno de los principales activos del Porto con dos goles y dos asistencias, habiendo disputado todos los minutos disponibles hasta esa lesión. Una baja que restará velocidad y calidad en los metros finales.

El guardameta Joao Costa está recién salido de lesión, por lo que tampoco viajará, y Vasco Sousa padece una fractura en el peroné. Por último, Zaidu Sanusi arrastra unos problemas en el aductor que le hacen ser seria duda hasta última hora.