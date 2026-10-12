El momento más familiar de Morante en plena euforia: corrió a abrazar a su madre a la grada tras el partido

Fran Fuentes 12 OCT 2026 - 10:53h.

El canterano vivió al lado de su familia un momento muy especial en los primeros pasos de su carrera deportiva

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José Antonio Morante vivió uno de los momentos más especiales de su todavía temprana carrera profesional. El canterano del Real Betis debutó en LALIGA con el primer equipo entrando ante Osasuna en el minuto 89, y logró marcar un auténtico golazo en el descuento del partido para cerrar la goleada por 5-2 al conjunto rojillo. Un registro muy especial para el futbolista de 19 años que trata de abrirse camino en el fútbol profesional y que, además, pudo disfrutar con su familia al término del encuentro. Y es que su madre estaba presente en las gradas para felicitarle y compartir la alegría con su hijo.

Así lo captaron las cámaras de Movistar Plus. En este sentido, el jugador corrió al término del partido hacia la zona donde estaba su familia, orgullosa no solo de haberle visto jugar sus primeros minutitos en el fútbol profesional, sino también de que lo haya hecho consiguiendo un gol que será muy importante para darle confianza y seguridad en sus próximos pasos en la élite futbolística.

El momento es impagable y un recuerdo precioso para el futbolista. Y el orgullo de una madre que ve cómo su pequeño se empieza a abrir camino en un mundo tan difícil como el fútbol, con un golazo y sabiendo de primera mano todo lo que el joven jugador ha tenido que sacrificar para llegar... en ese abrazo se resumen muchas cosas.

La progresión meteórica de Morante en el Betis

Así las cosas, Morante confirma lo que ya todos sospechábamos: que es una de las grandes promesas de la cantera del Real Betis. El extremo derecho, hijo del torero Morante de la Puebla, ha destacado por su capacidad de desborde y su olfato goleador. Su progresión le llevó a debutar con el primer equipo en la Europa League durante la pasada temporada, antes de estrenarse como goleador en Primera División frente a Osasuna, en octubre de 2026.

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Su crecimiento también ha tenido reflejo en las categorías inferiores de la selección española. Morante fue una de las figuras de España en el Europeo sub 19 de 2026, torneo que conquistó con cuatro tantos y en el que se llevó la Bota de Oro como máximo goleador. Además, el Betis ha reforzado su apuesta por el joven atacante con una renovación hasta junio de 2030, muestra de la confianza del club en su potencial.