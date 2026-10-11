eldesmarque.com 11 OCT 2026 - 20:33h.

Isco Alarcón fue el gran héroe de la tarde con un doblete que permite al Betis asentar la tercera plaza

La razón física por la que Antony no ha sido titular en el Betis - Osasuna

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El Real Betis volvió a hacer honor al fortín de La Cartuja, donde no pierde en LaLiga desde diciembre de 2025. Un partido que llegó a tener sentenciado y que se terminó complicando por momentos, hasta que Isco Alarcón emergió con fuerza para lograr el cuarto definitivo. Un triunfo que afianza a los de Manuel Pellegrini en la tercera plaza y que dispara la ilusión de los béticos tres días antes del regreso a la Champions League.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra CA Osasuna.

Álvaro Valles (4): Hoy le tocó encajar dos goles y eso nunca es buena señal, aunque con el triunfo 'duelen' menos.

Bellerín (4): Fue todo un soplo de aire fresco para las coberturas ofensivas, mostrando un nivel físico extraordinario, pero cometió un error gravísimo en salida de balón, como ya ocurriera contra el Levante, y eso en la élite se paga demasiado caro.

Diego Llorente (6): Seis contribuciones defensivas. Dos intercepciones. Dos despejes. Un tiro bloqueado. Seis recuperaciones. Y un gol.

Natan (5): En esos momentos de runrún (aunque él rompiese el fuera de juego para el 3-1) emergió y se hizo fuerte, achicando balones y mostrándose especialmente efectivo en los centros laterales. Nueve contribuciones defensivas. Tres intercepciones. 100% de duelos ganados por el suelo.

Fran García (5): Es un correcaminos y tiene una capacidad extraordinaria para repetir esfuerzos, pero le sigue costando la toma de decisiones. A veces le falta tomarse ese punto de pausa necesaria. Además debe corregir ciertos aspectos defensivos, como no desproteger tanto sus espaldas y tener algo más de contundencia en los lances.

Marc Roca (6): Tiene hechuras de líder. Aunque no tenga el nombre de otros, aunque su juego no sea propicio para brillar, pero está en un estado óptimo de confianza y eso se nota por la seguridad con la que se mueve sobre el campo.

Pablo Fornals (5): Hoy vio el fútbol de espaldas y eso le brindó seguridad en la base de la jugada. Hoy los riesgos los tomó Isco y él ofreció una versión más pragmática, con mucho pase de seguridad. Solo erró tres pases en todo el partido y todos ellos fueron en campo rival.

Riquelme (6): Provocó el penalti que permitió a Isco abrir el marcador. Qué mejor acción que esa para desquitarse de aquella ocasión errada contra el Deportivo de La Coruña.

Ez Abde (6): Es el futbolista más diferencial de este Betis. Sin demasiado protagonismo, sin el brillo de otras tardes, pero marcando diferencias en cuanto puede. Una tuvo... y a la cazuela.

Isco (9): 147 días después volvió a levantar los brazos. Y lo hizo por partida doble, pero lo mejor no es el gol, son sus sensaciones. Por fin se siente importante. Por fin vuelve a sentir que gana partidos. Que es decisivo. Con mejores sensaciones, sin dolor, confirmando la progresión que venía esbozando desde el inicio de temporada.

Cucho Hernández (7): Cuánto entiende de esto. Se le sigue resistiendo el gol, pero al menos hoy lo compensó con su brillante capacidad para leer el juego. Dando ese pasito atrás para entrar en juego y asociarse con sus compañeros. Le dio el gol a Abde y casi le regala otro a Isco de no ser por la parada salvadora de Aitor. También participó en el primero dándosela de tacón a Riquelme.

Suplentes

Dani Ceballos (5): El equipo necesitaba tener el balón para adormecer al rival y el utrerano le dio al equipo el poso suficiente para mantener el control desde el centro del campo.

Antony (-): Tuvo un par de arrancadas interesantes y poco más.

Nelson Deossa (): S.C

Troy Parrott (-): Apenas tuvo tiempo ni ocasiones de marcar diferencias.

Morante (8): Qué futuro tiene este chico. Es puro descaro, es pura fantasía. Debutaba en LaLiga, llevaba tres minutos... y golazo. Se cayó La Cartuja.