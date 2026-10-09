Pepe Jiménez Sevilla, 09 OCT 2026 - 17:40h.

El exentrenador del Betis reconoce que estuvo "muy cerca" de volver al club en 2020

Quique Setién recuerda la más gorda de Joaquín Sánchez en el Betis: "Como una momia"

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Sergio Canales fue, posiblemente, uno de los jugadores que mejor rindió bajo las órdenes de Quique Setién en el Betis y, a su vez, fue el principal responsable -al menos eso parece- de que el exentrenador verdiblanco no volviese al Benito Villamarín meses después de su marcha. El extécnico del Barça, entre otros, repasa su carrera en su última entrevista y admite que estuvo "muy cerca" de volver a Sevilla.

Ha sido en una extensa conversación en el podcast Quien marca gana, en la que Quique Setién asegura que, antes de marcharse al Barça, estuvo realmente cerca de firmar por el Betis... otra vez.

El de Santander, cuestionado por su llegada al Barça, reconoce que el Camp Nou no fue la primera opción que tuvo y asegura que estuvo en conversaciones para volver al Betis. "Yo tuve un problema de salud y, durante seis meses, rechacé a muchos equipos, no podía entrenar", empieza contando.

"En diciembre estuve muy cerca de volver al Betis", señala Setién sin querer entrar en más detalles antes de contar que, justo antes de la llamada del Barça, tenía incluso un avión preparado para irse a Egipto con el jeque que compró el Almería. "¿Qué coño he hecho yo para entrenar al Barcelona?", le decía a su agente sin poder creerlo.

El Betis y la segunda oportunidad de Quique Setién

Por fechas, por momentos, parece que Quique Setién se refiere al ciclo alrededor del mes de noviembre en el que Rubi, el hombre que llegó por él al Betis, estuvo realmente cuestionado.

Con el equipo tambaleándose, la dirección bética comenzó a sopesar algunos nombres y, siempre según el de Santander, Setién fue una de las opciones por si Rubi era destituido.

Cuando el ahora ex del Almería parecía condenado, su equipo consiguió vencer de manera agónica al Valencia con un golazo de Sergio Canales -curiosidades de la vida- en el último suspiro (2-1) y Rubi pudo seguir en el banquillo del Benito Villamarín.

Lo que sucedió después ya se conoce, Rubi no acabó el año y Setién pasó por el Barça con mucha más pena que gloria, lejos de lo que ambos esperaban.