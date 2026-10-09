Basilio García Sevilla, 09 OCT 2026 - 13:21h.

"Dani está recuperándose, está mejor y tendrá sus minutos"

A Pellegrini tampoco le gusta el 'megaparón': "Son muchas semanas y cambia la dinámica"

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El Real Betis Balompié ha aprovechado las tres semanas sin competición para que algunos de sus futbolistas sigan avanzando hasta alcanzar su mejor nivel. En Sevilla se ha quedado Dani Ceballos y, de forma parcial, también un Gio Lo Celso que solo estuvo con Argentina para el partido de despedida de Leo Messi de la selección albiceleste.

Ahora, con nueve partidos por delante en menos de un mes, Manuel Pellegrini espera ir contando con todos y cada uno de los integrantes de la plantilla, con especial atención al utrerano y al rosarino, dos jugadores de inmensa calidad que quiere tener al servicio del equipo al mejor nivel. En cuanto al caso de Dani Ceballos, el técnico chileno ve la evolución en él, aunque eso no significa que vaya a tomar ya un rol de titular indiscutible según ha expresado en la rueda de prensa previa al partido del domingo ante el CA Osasuna. “Lo veo poniéndose más a punto. Sin partidos por medio, trabajó fuerte en las tres semanas. Es un jugador más del plantel, son muchos partidos los que vamos a jugar, iremos viendo partido tras partido quien comienza. Los que entran son tan importantes como los que inician. Dani está recuperándose, está mejor y tendrá sus minutos”.

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También se detuvo en analizar el momento de Lo Celso, que apenas ha podido participar con el Betis en el inicio de la temporada. “Gio ojalá se recupere lo antes posible, es un jugador de mucha calidad, parte importante del plantel, nos puede aportar muchísimo. Ojalá se demuestre en esta siguiente etapa de la competición”, expresaba.

Más nombres propios según Pellegrini

Diego Conde. “Vamos a ir viendo durante los partidos. Valles está en un muy buen momento, no es un puesto que desgaste mucho, Diego tuvo una lesión complicada, dos meses sin jugar, e intentamos que se ponga a punto lo antes posible para tener siempre alternativas”.

Troy Parrott al regreso de su selección. “Sin ir a un nombre personal, trato de mantener un criterio con los jugadores que van con su selección. Tras tres semanas fuera de la dinámica, se integran, converso con ellos y vemos quien está en condiciones para poder jugar”.

Bartra y Ruibal. “Marc está recuperado, entrenando con normalidad. Aitor se reintegró al grupo hoy tras tres meses que ya venía de la temporada anterior, todavía no está en condiciones para estar citado, pero es muy buena noticia que esté listo para trabajar de forma normal”.

Álvaro Fidalgo y la convocatoria. “Nos falta un día, mañana hablaremos con el cuerpo médico para ver parámetros importantes. Entregaremos la lista de citados mañana”.