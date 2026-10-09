Pablo Sánchez 09 OCT 2026 - 12:14h.

Quiénes son los siete canteranos que ha llamado Pellegrini al entrenamiento del Betis

Junior Firpo, la única ausencia por lesión

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El Real Betis llevó a cabo este viernes el último entrenamiento previo al duelo frente a Osasuna en La Cartuja. La competición regresa tras el parón internacional de tres semanas y ha sido en la última sesión cuando Manuel Pellegrini ha podido contar con todo su equipo al completo a excepción del lesionado Junior Firpo.