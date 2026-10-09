Competicion:
Manuel Pellegrini recupera a su última pieza antes de la visita de Osasuna a La Cartuja
Quiénes son los siete canteranos que ha llamado Pellegrini al entrenamiento del Betis
Junior Firpo, la única ausencia por lesión
El Real Betis llevó a cabo este viernes el último entrenamiento previo al duelo frente a Osasuna en La Cartuja. La competición regresa tras el parón internacional de tres semanas y ha sido en la última sesión cuando Manuel Pellegrini ha podido contar con todo su equipo al completo a excepción del lesionado Junior Firpo.
El último en incorporarse al trabajo tras la presencia con su selección ha sido Álvaro Fidalgo. Sin embargo, su presencia en la lista frente a los navarros está en duda. En el vídeo superior puedes ver cómo ha transcurrido el entrenamiento de los verdiblancos en la ciudad deportiva.