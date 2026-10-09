Posibles alineaciones de Real Betis y Osasuna para la jornada 8 en La Cartuja

Álvaro Borrego 09 OCT 2026 - 08:11h.

Pellegrini afronta el duelo con varias dudas, especialmente en la delantera y el centro del campo

La postura del Betis y los plazos marcados con una posible renovación de Manuel Pellegrini

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El Real Betis Balompié y el Club Atlético Osasuna disputan este domingo, a partir de las 18:30 horas en La Cartuja, el duelo correspondiente a la jornada 8 de LALIGA EA SPORTS. Un duelo con dinámicas opuestas, con los de Manuel Pellegrini en busca de mantener el pulso con los grandes, aguantar en la tercera plaza y afrontar por todo lo alto su estreno de la Champions League como local, mientras que los de Luis Miguel Ramis tratarán de frenar su racha negativa después de cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Con Jorge Herrando, Raúl Moro, Junior Firpo y Aitor Ruibal como ausencias destacadas.

En lo que se refiere al Real Betis, los verdiblancos buscarán mantener el nivel ofrecido hasta el parón, con una sola derrota en ocho partidos. Los de Manuel Pellegrini igualan a puntos con el Atlético de Madrid y tienen el propósito de como mínimo mantener esa tercera plaza, habida cuenta que justo una semana después vendrá el intratable FC Barcelona de Hansi Flick. Los verdiblancos tienen nueve partidos en 28 días, por lo que resultará de vital importancia dosificar los esfuerzos y acertar con las rotaciones, una tónica habitual del entrenador chileno cada vez que se congestiona el calendario.

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El Betis, sujeto a rotaciones

La cantidad de alternativas que maneja el entrenador chileno hace que sean muchas las dudas del once, especialmente del centro del campo hacia arriba. En el plano defensivo no hay muchas dudas. Álvaro Vallés es indiscutible bajo palos y en teoría debe estar salvaguardado por Héctor Bellerín, Marc Bartra, ya en plenitud de condiciones, Natan y Fran García. A partir de ahí llegan las dudas.

La gran incertidumbre reside en saber quién será la referencia ofensiva, con Cucho Hernández más descansado pero con Troy Parrott en un altísimo nivel de rendimiento. La lógica dice que Abde y Antony estarán en los costados, con Marc Roca, Fornals e Isco Alarcón en la zona de creación... aunque sin descartar la primera titularidad de Dani Ceballos.

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Así las cosas, el Real Betis podría salir con Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals, Isco/Ceballos; Antony, Ez Abde y Troy Parrott.

Solo dos bajas en Osasuna

El Club Atlético Osasuna cuenta con las ausencias confirmadas de Herrando y Raúl Moro, mientras que Raúl García, Del Castillo e Iker Muñoz parecen haber dejado atrás sus problemas físicos, aunque solo este último tiene opciones de salir de inicio.

Los rojillos podrían salir con Aitor; Arguibide, Osambela, Catena, Unai Santos y Bretones; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Oroz o Kike Barja y Budimir.