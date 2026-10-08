Álvaro Borrego 08 OCT 2026 - 11:09h.

Fran García, Facundo Bernal y Ángel Ortiz ya están a disposición del entrenador, siendo Fidalgo el único que falta por incorporarse

Afinar la puntería, la gran asignatura pendiente de este Betis

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El Real Betis sigue sumando entrenamientos y una vez concluido el parón internacional empieza a acelerar la preparación del partido del próximo domingo ante Osasuna en La Cartuja. Manuel Pellegrini lo hace con la ausencia de Álvaro Fidalgo, el único de los internacionales que aún no se ha puesto a disposición de Manuel Pellegrini. Sí que lo han hecho otros como Fran García o Facundo Bernal, mientras que Gio Lo Celso y Valentín Gómez se marcharon al gimnasio después de la charla del entrenador para realizar trabajo específico después del largo viaje.

Tras hacer trabajo específico en la sesión anterior, hoy jueves sí que ha entrenado con normalidad Antony Matheus dos Santos, al que los servicios médicos estaban tratando de cuidar para evitar ciertos contactos que le puedan producir dolor. El brasileño se entrenó este miércoles al margen de sus compañeros, siguiendo así el plan prestablecido, aunque en ningún momento ha peligrado su participación contra Osasuna. En el último partido antes del parón recibió una dura entrada con los tacos que aún perdura marcada en su piel, de ahí que esté entrenando al margen para evitar contacto físico en determinados ejercicios. Una hoja de ruta esbozada para proteger al brasileño y reducir posibles dolores en determinados ejercicios, con el propósito de que pueda estar en plenitud de condiciones en el regreso a la competición doméstica.

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Pellegrini dosificará a sus futbolistas habida cuenta de los siete partidos que tiene por delante hasta final de octubre, en el que se medirá en competición liguera a Osasuna, Barcelona, Celta y Málaga; en Liga de Campeones a Oporto y Feyenoord; y en la primera ronda de la Copa del Rey al Navalcarnero.

Facundo Bernal dispuso de media hora en la goleada a India (1-6) con la que Uruguay cerró su gira asiática, mientras que Giovani Lo Celso jugó unos quince minutos en sustitución de Cristian Romero en el partido ante Benín (3-0) que fue la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. Valentín Gómez se quedó sin minutos. Por su parte, Álvaro Fidalgo ha jugado cuatro partidos con la selección mexicana, el último de los cuales fue en el 0-2 con el que el Tri fue derrotado por Chile y en el que el centrocampista bético fue titular y fue suplido en el minuto 81.

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Fran García, quien volvió a la selección española en su triunfo ante la República Checa de Liga de Naciones, no jugó ante Croacia, por lo que junto a Valentín Gómez, quien ha dispuesto de pocos minutos con Argentina, son las principales opciones para rotar de Pellegrini para cubrir el lateral zurdo tras la ausencia por lesión de Junior Firpo. El zaguero hispano-dominicano estará casi un mes de baja por la lesión muscular en el aductor izquierdo que se produjo en el partido de la República Dominicana ante Haití.