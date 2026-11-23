Pepe Jiménez Sevilla, 23 NOV 2026 - 09:35h.

El presidente atendió a los medios antes de poner rumbo a Bratislava

Natan responde a los insultos racistas tras el derbi: "El negro está centrado en la Champions"

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Ángel Haro, presidente del Betis, atendió a los medios de comunicación antes de poner rumbo a Bratislava para dejar el primer mensaje oficial de la entidad verdiblanca tras el empate ante el Sevilla en el derbi. El máximo mandatario bético, que quiere pasar página rápida, aseguró que "estamos en una época donde los empates no saben a tristeza y a ellos pues los empates les saben a triunfo".

Tras una cita en la que el fútbol pasó a una segunda página rápidamente tras los insultos recibidos por Natan y Álvaro Valles, Ángel Haro comentó que "no hicimos un buen partido. El Betis no tuvo la identidad que había tenido en otros partidos. Como positivo, bueno, que un mal partido de fútbol nos da para que solamente puedan empatar en su casa".

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"El punto hace que estemos un poquito más lejos de nuestros perseguidores. Pero ya digo, no fue un buen partido de fútbol", continuaba argumentando el máximo mandatario bético antes de añadir que "jugaba en casa, su afición también aprieta y es verdad que nos quedamos con las ganas de poder ganar el partido, pero empataron en el descuento. Estuvieron bien, hicieron un buen partido. Ya digo, afortunadamente ahora estamos en una época donde los empates no saben a tristeza y a ellos pues los empates les saben a triunfo".

Cuestionado por la actuación arbitral, Haro comentó que "yo creo que tuvo un error grave en el pisotón de Kike Salas a Isco, que además se pitó falta en contra. Eso era una segunda amarilla muy muy clara. En falta de ese tipo hemos tenido en derbi expulsiones. Pero bueno, el árbitro es un deportista más, tuvo un error, pero nada que objetar al partido en materia arbitral".

"Yo veo que hay una satisfacción, que no es un tema cuando un derbi no se gana, y más teniendo la superioridad deportiva que la tenemos, con una plantilla mayor, llevamos dos, tres años donde tenemos un gasto de plantilla deportiva mayor que ellos, pues yo creo que es normal que haya esa sensación de que hay que ganar los derbis. Yo soy además bético, como no puede ser de otra manera, y cuando llegue un derbi quiero ganarlo, y cuando llegue febrero quiero ganar el derbi", seguía argumentando sobre su máximo rival.

Finalmente, respecto al derbi, comentó que "el Betis lleva ya más de cinco años sin perder en su casa contra el Sevilla, los últimos cuatro derbis hemos ganado dos y hemos empatado dos, pues al final los derbis, el que tiene una mejor plantilla tiene muchas más opciones de ganarlo, y ya digo, llevamos dos, tres años con plantilla, con más gasto de plantilla deportiva, y se nota en los derbis. ¿Que queremos ganar los derbis? Pues, por supuesto, de muchos goles, por supuesto, y bueno, llegará febrero y tendremos ganas de meter unos pocos de goles".

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, y Facundo Bernal serán los encargados de atender a los medios de comunicación esta misma tarde en Bratislava, donde es probable que las declaraciones alrededor de todo lo vivido en el derbi en el Sánchez-Pizjuán continúen acumulándose.