Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 17:40h.

Natan o Álvaro Valles sufrieron lamentables insultos y amenazas

Natan responde a los insultos racistas tras el derbi: "El negro está centrado en la Champions"

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El Sevilla FC y el Real Betis igualaron 1-1 en el derbi del Sánchez Pizjuán en un partido caliente como suele ser habitual tras el que hubo que lamentar lamentables insultos y amenazas. Los jugadores verdiblancos como Natan tuvieron que aguantar improperios racistas a la hora de montarse en el autobús tal y como captaron las cámaras de ElDesmarque y la pareja de Álvaro Valles denunció deseos de muerte para la hija del portero y LALIGA ha comenzado una investigación para esclarecer los hechos.

Sobre el terreno de juego, el choque tuvo momentos de tensión con escenas como el lanzamiento de una botella a los jugadores béticos tras el gol de Antony o los gritos del brasileño dedicándole unos "sois malísimos" a la grada del Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, lo peor sucedió tras el encuentro con dos lamentables situaciones que vivieron los jugadores verdiblancos.

A la salida del estadio, un grupo de aficionados del Sevilla presentes en los aledaños del estadio de Nervión insultaron a los jugadores del Betis con motivos racistas en el caso de Natan mientras algunos de los jugadores respondían con peinetas o gestos. La pareja de Álvaro Valles también denunció por la noche amenazas y deseos de muerte para la hija del guardameta sevillano que habría recibido desde Gol Norte durante el choque.

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El comunicado de LALIGA investigando los insultos racistas y la violencia tras el derbi

En el deporte no hay lugar para la violencia, el racismo ni el odio. LALIGA manifiesta su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia, incluida la violencia verbal, y condena firmemente cualquier gesto o comportamiento racista o discriminatorio. Asimismo, se encuentra investigando los hechos acaecidos tras el Sevilla FC - Real Betis con el fin de esclarecer lo sucedido y, en su caso, ejercitar las acciones legales que pudieran corresponder. LALIGA seguirá trabajando para erradicar estos comportamientos intolerables de nuestro deporte.