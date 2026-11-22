Basilio García Sevilla, 22 NOV 2026 - 00:01h.

Nuevo caso en la oleada de robos en casa de futbolistas

Antony denuncia un robo en su casa durante el Betis - Oporto: "Lo que me importa es poder mirar a mi familia"

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Un nuevo caso de robo en casas de futbolistas. Esta vez, la víctima ha sido Rubén Vargas y su familia, y el asalto se ha producido mientras se disputaba el derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié. Por fortuna, no hay que lamentar daños personales.

Mientras todas las miradas en Sevilla estaban puestas en el corazón de Nervión, el domicilio del suizo en la barriada nazarena de Montequinto ha sido objeto de un robo en el que se han sustraído efectos personales del futbolista del Sevilla y su familia, aunque no se encontraba nadie en casa en ese momento ya que los familiares suelen acompañar a los futbolistas en el estadio.

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En poco más de un mes se han denunciado los robos hasta a cuatro futbolistas o exfutbolistas en Sevilla y sus alrededores. El primero fue el bético Antony, en un asalto mientras jugaba el partido de Champions ante el Oporto y en el que estaban presentes algunos de sus más allegados. Después, se conoció el sucedido en el domicilio de Troy Parrott en Tomares mientras el irlandés jugaba ante el FC Barcelona. En este caso, no se encontraba nadie en casa y los encapuchados no se llevaron nada. Más adelante la casa del exsevillista Sergio Rico en Bollullos de la Mitación fue desvalijada por unos ladrones, que accedieron mientras el matrimonio cenaba con sus hijos, produciéndose momentos de mucha tensión.

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El sábado de Rubén Vargas

El domicilio de Rubén Vargas se encuentra en la zona de Olivar de Quintos, una de las más exclusivas de la barriada de Montequinto, de Dos Hermanas, y muy cercana a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

El asalto a su casa es un capítulo más en su difícil temporada, en la que no terminan de salirle las cosas desde que disputara un buen Mundial con la selección de Suiza. Se frustró su salida en los últimos días de mercado, se lesionó y, a su regreso, no termina de arrancar.