Pepe Jiménez Sevilla, 23 OCT 2026 - 09:37h.

Se marcharon sin robar nada

La policía pone en aviso a los jugadores de Betis y Sevilla al ser objetivos de una peligrosa banda

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Alarma activada en el Betis. Apenas unos días después de que Antony denunciase un robo en su hogar, unos encapuchados asaltaron la vivienda de Troy Parrott durante el encuentro del Betis ante el FC Barcelona. Por suerte para el irlandés, en esta ocasión no hay que lamentar pérdidas ni daños personales.

Tal y como ha informado Diario de Sevilla, la Guardia Civil está investigando la entrada de varios encapuchados el pasado sábado en la casa del atacante recién llegado a Sevilla. El irlandés vive actualmente en El Zaudín, en una de las urbanizaciones más conocidas de la zona de Bormujos, y vio como lo vivido por su compañero, podría haberle ocurrido a él mismo.

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Según la citada fuente, en esos momentos no había nadie en su casa y se marcharon del inmueble sin robar absolutamente nada, por lo que la Guardia Civil estudia con detenimiento el caso para comprender lo ocurrido.

La Policía advierte a jugadores de Betis y Sevilla

El brutal asalto sufrido por Sergio Rico y su familia en su vivienda de Sevilla ha encendido las alarmas en el fútbol sevillano. El portero y sus seres queridos vivieron momentos de enorme tensión el pasado lunes, cuando varios encapuchados irrumpieron en su casa. Sin embargo, el caso podría no ser un episodio aislado. Según ha desvelado el programa 'Vamos a ver' , la policía habría alertado a las plantillas del Sevilla FC y del Real Betis de que los futbolistas se encuentran en el punto de mira de una peligrosa banda organizada. Una información que ha llevado al plató Cristóbal Soria, colaborador del programa en cuestión, y que pone el foco en la seguridad de los jugadores de ambos equipos.

Según explicó Soria, se trataría de una banda que calificó como "bastante peligrosa de extranjeros", aunque su nacionalidad todavía no estaría confirmada. Los delincuentes tendrían como objetivo habitual a los futbolistas por el valor de los objetos que pueden encontrar en sus viviendas. Joyas, ropa de marca y, especialmente, dinero en efectivo estarían entre sus principales intereses. Una situación que aumenta la preocupación después de lo sucedido en casa de Sergio Rico, donde los asaltantes habrían conseguido llevarse diferentes pertenencias de valor mientras el guardameta y su familia se encontraban en el interior.