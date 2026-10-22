Pepe Jiménez Sevilla, 22 OCT 2026 - 22:17h.

El argentino, de momento, no ha marcado ni un solo gol en Independiente

Chimy Ávila debuta de la peor manera posible: "Lo primero que hace"

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No está siendo, ni mucho menos, el retorno esperado. El Chimy Ávila, tras finalizar su contrato con el Betis, volvió a Argentina para jugar con Independiente, pero -al menos de momento- ni su fútbol, ni su comportamiento están gustando en demasía. Tras ser criticado hace semanas por sus ideas en el verde, ahora se convierte en centro de burlas por su forma de hablar: "Nació en Mallorca".

A pesar de la cantidad de años que el Chimy Ávila ha vivido en España, en Argentina esperan que el atacante exverdiblanco mantenga no solo su acento, sino también sus raíces en sus expresiones.

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En estas, tras sus últimas declaraciones, una serie de periodistas analizan en una tertulia las maneras del Chimy Ávila. "¿Es español?", decían antes de insistir en que "nació en Mallorca".

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Los citados presentes, como se puede ver en el vídeo superior, critican que utilice palabras como "derbi" o "aficionados", algo que el Chimy escuchaba casi a diario en España y acaban con la durísima reflexión de Mati Pasos.

"Dice nos jaló y después dice herramientas sin s. Es un crack, la verdad. Chimy, cuando te quedaba un poquito de champú, le ponías agua para que durase más y ahora viniste acá a hacerte el Butragueño. Pedazo de tarado", acaba diciéndole al exdelantero del Betis.

El vídeo ha sido denunciado en redes sociales como Instagram llegando incluso a borrar el audio -posiblemente obligado por la citada red social-, a la vez que ha recibido multitud de comentarios en otros canales como X, muchos de ellos defendiendo los años que pasó el Chimy Ávila en España, situación que le lleva a utilizar palabras que en nuestro país no son nada extrañas.