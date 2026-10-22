Alberto Cercós García 22 OCT 2026 - 12:56h.

Las redes sociales hablan sobre los diferentes tifos que se vieron en la jornada de Champions

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La Champions League ha dejado dos imágenes llamativas en Sevilla y Madrid. El Real Betis sorprendió con un espectacular tifo en La Cartuja antes de medirse al Feyenoord, mientras que el Real Madrid también preparó un recibimiento especial en el Santiago Bernabéu. Ambos montajes han generado comentarios en redes sociales, donde algunos aficionados han puesto el foco en sus diferencias y han comparado las propuestas de las dos hinchadas. Entre las reacciones al despliegue verdiblanco también ha aparecido una reflexión que resume parte del debate: «Hay cosas que no las compra el dinero».

El tifo del Betis, organizado por Gol Sur 1907, estaba inspirado en Payday, un videojuego centrado en atracos y golpes millonarios. La referencia no era casual: los tres personajes caracterizados y las bolas con el número tres simbolizaban los puntos que los verdiblancos querían volver a llevarse, después de sus victorias frente al Lille y el Oporto. Todo ello bajo el lema «Exponte al verde y al blanco», en un montaje de aproximadamente 38 metros de ancho por 40 de alto que necesitó la colaboración de unas 40 personas. Una puesta en escena con referencias al videojuego y un significado ligado al momento europeo del equipo de Manuel Pellegrini, que ha llamado la atención más allá de los propios aficionados béticos.

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De un tifo espectacular a otro más... simplón

En el Bernabéu, la Grada Fans desplegó un tifo con el lema «¿Cómo no te voy a querer?», acompañado de una referencia a las conquistas europeas del Real Madrid. La imagen también ha entrado en las conversaciones de los aficionados, que han contrapuesto ambos recibimientos y sus diferentes enfoques. Las comparaciones giran en torno a la creatividad del montaje bético y al mensaje de orgullo madridista, dos propuestas con las que cada afición quiso acompañar a su equipo en la máxima competición europea. Una conversación que demuestra cómo los tifos, además de vestir las gradas en las noches de Champions, también generan debate entre seguidores de distintos clubes.