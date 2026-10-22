Pepe Jiménez Sevilla, 22 OCT 2026 - 11:35h.

Enric Masip, adjunto de Joan Laporta, 'alucina' con las quejas del Real Madrid

Hasta Fede Valverde advirtió al árbitro sobre su error en lo de Arda Guler: "Esa es mi decisión"

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A pesar de que era esperable, más teniendo en cuenta la llegada de El Clásico, el FC Barcelona se ha pronunciado tras la polémica vivida en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Sevilla el pasado domingo y, en boca de Enric Masip, adjunto de Joan Laporta, ha dejado clara su posición: "¿Alguien no vio un codazo allí?"

Ha sido Enric Masip, adjunto de Joan Laporta, el que ha atendido a los medios de comunicación en el Desafío NACEX Pádel Barcelona y, al ser cuestionado por lo de Arda Guler, ha dejado claro que para él es una agresión clara. "Aquí hay medios de un lado u otro, ¿alguien no vio un codazo allí?", decía.

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"No, es que las cámaras no funcionan", añadía en tono irónico antes de recordar que "pasó también allí en un gol de Lewandowski o Lamine que, curiosamente, la cámara de esa esquina, esa cámara, no funcionaba y era justo el ángulo donde se veía que el balón había entrado. Oye, tampoco nos pusimos a hacer una guerra, en ese momento hay ese error y te lo tragas. Eso cae siempre al mismo lado, pero no puedes estar llorando todo el día".

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Enric Masip no cree en las casualidades

El ejecutivo blaugrana y exjugador de balonmano fue muy crítico con la actitud del Real Madrid en los últimos tiempos. "Cuando alguien utiliza estas técnicas, que no son casualidad porque es la unión de entrenador, según qué prensa, televisión, club... Avanzan para tapar sus propios problemas aludiendo al máximo rival. El objetivo es maltratar la imagen del Barça y nos sentimos ofendidos y enfadados. En tres años y medio, nunca se ha demostrado nada ni se hará. No ha habido nada. El Barcelona ha ganado los títulos y los partidos con su juego.. Nosotros, desde hace muchos años, no aludimos a épocas oscuras de este país cuando un equipo sí era beneficiado y ganaba títulos por esa imparcialidad. Hay líneas rojas que no se deben pasar, y se han pasado", comentó el asesor de Laporta.