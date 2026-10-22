Thibaut Courtois le manda un mensaje al VAR tras lo ocurrido ante el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 22 OCT 2026 - 10:07h.

En Sevilla continúan protestando tras lo ocurrido en el Santiago Bernabéu

El otro error de un VAR 'desconectado': confusión de identidad en la tarjeta a Félix y recurso del Sevilla

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Continúa aún muy encendida la polémica en Sevilla tras lo ocurrido el pasado domingo en el Santiago Bernabéu cuando Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, ha aprovechado su última aparición ante los medios de comunicación para mandar un mensaje de cara a El Clásico... que no gustará nada en el Sánchez-Pizjuán.

Fue tras la victoria blanca este pasado miércoles ante el RB Leipzig cuando Thibaut Courtois fue cuestionado, siempre mirando a El Clásico, por toda la polémica arbitral que persigue a LALIGA hoy día, situación que aprovechó el belga para mandar un mensaje... ¡al VAR!

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"Yo confío en los árbitros, confío que ellos van con la conciencia de hacer lo que ellos pueden hacer y que al final son humanos, pueden hacer errores, pero bueno, esperamos que no siempre son errores para un lado y no para otro, decía el guardameta belga antes de añadir que "el VAR también cuando entre sea por cosas, por lo que ha venido el VAR, porque yo creo que desde 2018 que se introdujo el VAR era para cosas muy claras y manifestas y yo siento que en LALIGA entran demasiado por cosas".

En este sentido, Courtois decía que "para mí no deberían y es un poco la sensación que tenemos y a veces la falta de claridad con cosas que nos cuenten al principio de temporada que nos comemos una hora de charla de árbitros para que luego a la semana te están equivocando y haciendo cosas al revés, pero yo como humano y como persona optimista o positiva digamos, yo quiero creer que siempre van honesto al campo y como digo, puedes equivocarte por eso está el VAR, pero ya está".

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Estas palabras, evidente, no pasan desapercibidas en Sevilla, donde aún siguen muy enfadados tras todo lo ocurrido con el VAR en el Santiago Bernabéu, ya que creen que el arbitraje fue nefasto y que el colegiado del videoarbitraje tendría que haber intervenido en varias acciones.

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Cabe recordar que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha defendido el arbitraje vivido en el Santiago Bernabéu argumentando, a pesar de las últimas y polémicas declaraciones alrededor de la realización del encuentro, que el VAR no tenía tomas suficientes para valorar el codazo de Arda Guler, que no podía llamar al colegiado de campo en la falta -reconocida- sobre Robbie Ure por ser una nueva jugada y que, además, el contacto con Kylian Mbappé era suficiente para ser señalado como penalti, algo que no ha gustado nada en el Sevilla, donde han pedido incluso responsabilidades a LALIGA para solucionar todo este asunto.