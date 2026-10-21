Basilio García Sevilla, 21 OCT 2026 - 18:29h.

El georgiano apura sus opciones de estar el lunes ante Osasuna

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El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este miércoles en sesión vespertina, tras los dos días de descanso decretados por Luis García Plaza después del partido del pasado domingo en el Santiago Bernabéu. Casi 72 horas para desconectar después de lo sufrido ante el Real Madrid y, seguramente, mantenerse al margen de toda la situación esperpéntica que se ha generado en los días posteriores a una derrota marcada por polémicas de todos los tipos.

Si bien, no ha habido muchas novedades en el entrenamiento, pues ninguno de los jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria han podido participar de la sesión. Ni siquiera Giorgi Kochorashvili, que mantuvo opciones de entrar en la lista hasta el último momento. El georgiano, junto a Guridi, estuvo presente en la charla inicial para después marcharse a hacer trabajo en solitario. El que no participó ni siquiera en esos primeros minutos fue Miguel Sierra, que fue operado el pasado sábado de la luxación acromioclavicular del hombro derecho que sufrió ante el Levante en el Hospital La Luz de Madrid y aún sigue convaleciente de la intervención. Marcao, por su parte, tampoco estuvo presente.

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Precisamente la charla de Luis García Plaza ha sido más extensa de lo habitual, seguramente recordando lo sucedido en el Bernabéu y dando ánimos al equipo de cara al partido del próximo lunes ante el CA Osasuna, en el que espera regresar a la senda de la victoria tras sumar solo un punto en los últimos tres partidos -FC Barcelona, Levante y Real Madrid-, aunque aún conserva un privilegiado sexto puesto en la tabla clasificatoria.

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El plan del Sevilla

El Sevilla volverá a entrenar este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y tomará el pulso al estadio Sánchez-Pizjuán el viernes y el domingo para preparar, un mes después, su regreso en partido de competición oficial a la casa de todos los sevillistas.

Cuatro sesiones tiene por delante García Plaza para recuperar efectivos, aunque el único que tiene posibilidades de hacerlo es Kochorashvili. Su presencia en los próximos entrenamientos será clave para saber si podrá jugar el lunes ante el CA Osasuna o tendrá que esperar al partido copero ante el Sporting de Hortaleza.