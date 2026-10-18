Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 23:46h.

El técnico del Sevilla insistió en que "igual no ganamos, pero..."

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid (4-1) y, entre otros muchos temas, el técnico blanquirrojo no quiso dejar escapar la oportunidad para mostrar su descontento con ciertos puntos de lo vivido.

"Espero que lo tituléis todos, no solo la web del Sevilla", comentaba en referencia a la queja blanquirroja en su página web. "Hay un partido once contra once que merecen ganar, pero nos han privado de jugar otro partido. En LALIGA juegas con superioridad o inferioridad, hoy era de los que teníamos que jugar con superioridad desde el 25'", decía antes de que se cortase el micrófono y, con una sonrisa, bromease. "Hasta la voz me cortan, es la hostia".

En este sentido García Plaza insistía en que "espero que lo digáis todos, el que no lo publique... joder, es increíble. Peque en el descanso estaba diciendo que le había pegado, es roja, ya está. En el segundo gol hay una falta sobre Robbie, no es roja, pero había mucho campo. Igual no ganamos, pero nos tocaba jugar con uno más 65', es el resumen".

El resto de declaraciones de Luis García Plaza

Falta de repeticiones de la polémica: "Me han dicho que no se ha visto en televisión, pero es que es muy clara. Igual nos ganan, porque nos pueden ganar con diez, porque son buenísimos, pero nos han privado de esa situación. Era otro partido, con mucho tiempo, y no hemos podido jugarlo".

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Razón por la que el VAR no le llama: "No lo sé, igual es porque si ganábamos se iban a nueve puntos a El Clásico".

"Se han equivocado y ya está. No veo tan mal al Real Madrid ni al Atlético de Madrid, pero claro, si el Barça lo gana todo, es complicado. Será un partido bonito, tendrán opciones".

Análisis del encuentro: "Teníamos cosas que mejorar, pero nos hemos descompuesto un poco tras el gol. Estábamos muy indignados, después de ver, que ahora la han visto bien, se han enfadado. Es una jugada de VAR muy clara".

¿Ha hablado con el árbitro?: "Hay que hablar con el del VAR, no con el árbitro. Igual el árbitro no lo ve, pero el VAR... hay muchas cámaras, esa jugada la tienen que tener y si le llaman, es roja. Es jugada de VAR. Es una agresión".

¿Demasiado castigo?: "Después de esa jugada hay poco que decir. Debemos hacer cosas mejor, igual ha podido ser más abultado el resultado, igual un 5-2 o un 6-3, pero hay un partido que no sabemos lo que podría haber pasado. Puede que no ganemos, eh, pero no nos han dejado jugar ese partido".

Las sustituciones realizadas: "Se han ido arriba, nos hemos levantado, hemos tenido alguna buena situación, necesitábamos gente de refresco. Creo que los cambios han estado bien".

El arbitraje en España: "No soy el que debe decir lo que se debe hacer. Sí es cierto que creo que los que más se quejan son los que deben quejarse menos. Ayer Manuel comentó otra jugada, al árbitro le he deseado suerte... los que más se quejan, Real Madrid, Barça y Atleti, son los que menos se tienen que quejar. Es siempre la misma historia".