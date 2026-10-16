Pepe Jiménez Sevilla, 16 OCT 2026 - 17:39h.

El escocés apunta a titular este domingo ante el Real Madrid

El divertido momento de Luis García Plaza en sala de prensa: sin agua y con cerradura

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Uno de los nombres en este buen inicio del Sevilla en LALIGA EA Sports ha sido Robbie Ure. El escocés, la gran apuesta -al menos en lo económico- del conjunto blanquirrojo este verano, anotó su primer tanto ante el Levante, pero previamente ya había dejado grandes sensaciones, una situación que hace pública Luis García Plaza con una interesante reflexión: "No es tan de área".

El entrenador blanquirrojo protagonizó este viernes una extensísima rueda de prensa en la que trató diversos temas y, entre todas las preguntas, fue cuestionado por Robbie Ure. El atacante se estrenó ante el Levante, pero el técnico quiere ir más allá y destacaba que "él hace un gran trabajo".

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"El otro día pudo marcar más goles, tuvo dos ocasiones, una clarísima. Tiene que seguir trabajando igual", decía antes de explicar que el escocés "Aporta cosas diferentes. No es tan, tan, tan delantero de área después de conocerlo yo. Después de conocerlo bien, porque esos jugadores que no sigues, los ves un poco cuando viene el fichaje y te lo recomienda la dirección deportiva. No es un jugador tan de área, es un jugador que aporta otros registros, descarga bien, lanza bien, es capaz de girar".

En este sentido, García Plaza se atrevía incluso a decir que "es un jugador que, aunque esté en posición de referencia, por un momento puede parecer hasta segundo delantero".

¿Puede jugar Robbie Ure junto a Lucas Stassin?

Tras esta reflexión, una de las grandes dudas abiertas es si es posible ver a Robbie Ure compartiendo once con Lucas Stassin, situación que, hasta ahora, parecía incompatible.

Luis García Plaza nunca lo ha negado y aunque siempre ha preferido a Isaac Romero como complemento junto a otro punta, parece que ahora sí abre la puerta a que Ure y Stassin coincidan en ciertos momentos.

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Esta situación, eso sí, no se verá -al menos de inicio- en el Santiago Bernabéu y es que el técnico ha descartado salir con dos puntas ante la ausencia de Isaac Romero por sanción.