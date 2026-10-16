Tito González Sevilla, 16 OCT 2026 - 13:24h.

El técnico protagonizó un divertido momento junto al jefe de prensa del club

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, protagonizó un divertido momento este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Madrid. El técnico blanquirrojo, de costumbre, estrena botella de agua antes de arrancar su comparecencia, pero este viernes se encontró con un impedimento inesperado.

Antes de arrancar, García Plaza miró al jefe de prensa del club para solicitarle agua antes de ir él mismo hacia la nevera que tenía cerca. Lo que no sabía el entrenador es que las botellas estaban protegidas por un pequeño candado y que su necesidad por hidratarse abriría uno de los momentos más divertidos de la jornada.