El jueves pasa factura a España por la plaza extra de Champions: así está la clasificación

Ángel Cotán 16 OCT 2026 - 07:33h.

Real Sociedad, Getafe y Celta de Vigo alteran la tabla

Clasificación de la Europa League tras la jornada 2: resultados y próximos partidos

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El nuevo formato de las competiciones europeas brinda un premio que LALIGA EA Sports ya ha disfrutado en dos ocasiones. El Real Betis, quinto clasificado el pasado curso, está viviendo un arranque de ensueño en la UEFA Champions League gracias al buen hacer de los representantes españoles durante el pasado curso en el viejo continente. Esta temporada, los nuestros siguen con mucha atención una clasificación por esa plaza extra que obliga a remontar.

La jornada en la Liga de Campeones fue excelente con un pleno de victorias que aupó al fútbol español al tercer puesto en la carrera por la citada plaza extra. Sin embargo, los resultados del pasado jueves pasan factura.

La Real Sociedad empató en Bélgica al encajar un gol en los minutos finales. También sumó un punto a domicilio el Getafe CF pero con sensaciones opuestas, ya que un trallazo de Nemanja Gudelj evitó la derrota azulona. Por último, ya en el turno de noche, el Celta de Vigo vendió cara su derrota ante una Juventus que se llevó los tres puntos sobre la bocina.

Así está la clasificación por la plaza extra de Champions League

Dos empates y una derrota se traducen en una pérdida de hasta dos puestos. España deberá remontar si quiere disfrutar de la plaza extra en la próxima edición de la Champions League, y aunque la tabla está muy apretada tras tan solo dos jornadas disputadas, Inglaterra ya apunta a ser el gran rival a batir por el primer puesto.

Los ingleses, con 6.611 puntos, lideran la clasificación. En el segundo puesto, que también da derecho a un participante más en la Liga de Campeones 2027/28, está Portugal con 6.300 puntos. Noruega arrebata momentáneamente la tercera posición a España con 6.200 puntos. En el cuarto escalón, Alemania se sitúa con 6.142 puntos. Y ya en el quinto puesto, nuestro país sigue al acecho del premio con 6.125 puntos.