El uno por uno del Celta de Vigo ante la Juventus: un suspenso catedralicio complica todo

Ángel Cotán 15 OCT 2026 - 22:56h.

Varios futbolistas destacaron en una actuación muy coral

La Juventus desliza su interés por el fichaje de un jugador del Celta: "Como ahora él"

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El Celta de Vigo cuajó un encuentro muy completo ante toda una Juventus de Turín, pero dos errores de bulto le impidieron puntuar en Balaídos. No fue la noche de un Marcos Alonso que apareció en la foto de ambos goles italianos. Hugo Álvarez fue el autor de un tanto histórico y futbolistas como Javi Rodríguez, Moriba o Jutglà jugaron a gran nivel. Una pena.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Celta de Vigo ante la Juventus y ponemos nota a su partido.

I. Radu (5): Un par de buenas intervenciones nada más regresar del descanso. Tuvo poco margen de reacción en ambos goles.

Javi Rueda (6): Participación capital en el 1-0. Tuvo el segundo en sus botas.

Javi Rodríguez (7): Atento a las anticipaciones y muy ganador en los duelos. Gran partido el suyo.

Yoel Lago (6,5): Salvó de algún lío a su equipo.

Marcos Alonso (0): Error de bulto e impropio de un futbolista de su nivel en el tanto visitante. En el segundo tanto, también en la foto obviando lo que ocurría a su espalda. Muy mal encuentro el suyo.

Sergio Carreira (6): Incansable corriendo la banda de Balaídos e inspirado en el pase.

Ilaix Moriba (7): Encomiable trabajo en la recuperación. Apareció por muchísimas zonas del campo. Estuvo a la altura de una noche especial.

Aleix Febas (5): Aunque fue de menos a más, aún tiene que dar el paso adelante que el celtismo espera.

Hugo Álvarez (7): El autor de un gol histórico en Balaídos.

Williot Swedberg (6): Mucha finura y sangre fría para ceder el tanto a Hugo Álvarez. No tuvo un encuentro sencillo ante la férrea defensa italiana.

Ferran Jutglà (7): Acción de mucha brega para poner la primera piedra del 1-0 de su equipo. Orquestó muchos de los ataques vigueses. Sus apariciones entre líneas, el gran dolor de cabeza de la Juve esta noche. Solo le faltó el remate.

Los cambios de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo

C. Driouech (5,5): Atrevido en el regate.

Iago Aspas (6): Muy rápido de movimientos pese a su inactividad, y sobre todo, fresco de ideas.

Hugo Burcio (5,5): Merodeó el balcón del área con peligro.

Hugo González (Sin calificar)

Álvaro Núñez (Sin calificar)