Alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Juventus en Europa League sin Iago Aspas

Ángel Cotán 15 OCT 2026 - 19:54h.

El equipo italiano apuesta por las rotaciones

La Juventus desliza su interés por el fichaje de un jugador del Celta: "Como ahora él"

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Noche de embrujo. Balaídos se engalana este jueves para recibir a un transatlántico del viejo continente que, aunque en horas bajas, sigue generando respeto. El Celta de Vigo buscará cosechar los primeros puntos del curso en la UEFA Europa League tras su gris estreno ante el Omonia Nicosia. Para conseguirlo, el equipo olívico deberá tumbar nada más y nada menos que a la Juventus de Turín.

Claudio Giráldez está ante la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y disipar las dudas que está dejando el irregular arranque de temporada celeste. Su Celta solo ha ganado un partido en lo que llevamos de curso y buscará reencontrarse con su mejor versión ante un gigante como la Vecchia Signora.

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Aún con la falta de triunfos, Luciano Spalletti ha transmitido su admiración por el fútbol que realiza el equipo vigués: "El Celta es un equipo que tiene la cualidad de saber estar en el campo, difícilmente se desequilibra en la fase de juego. Es un equipo muy difícil, con un muy entrenador bravo y emergente, tiene la edad casi de mi hijo. Giráldez tiene la cualidad de dirigir a un equipo que ofrece un buen juego".

La alineación confirmada del Celta de Vigo

Claudio Giráldez apuesta por el siguiente once titular. El técnico avanzó ante los micrófonos de Movistar Plus que Iago Aspas no sería titular pese a ser el protagonista de la rueda de prensa previa al duelo. Sí estará en portería el indiscutible Radu, que contará con la colaboración de una línea de tres compuesta por Javi Rodríguez, Yoel Lago y el capitán Marcos Alonso.

La segunda línea la componen Javi Rueda, Aleix Febas, Moriba y Carreira. Por delante, el equipo celeste Hugo Álvarez, Jutglà y Williot.

El once inicial de la Juventus de Turín

Luciano Spalletti cumple con su palabra y refresca el equipo titular de la Vecchia Signora.