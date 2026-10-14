Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 23:57h.

El argentino sostiene que el brasileño debe cambiar

José Mourinho sospecha del Comité por los tiempos de la sanción a Vinicius: "Es un equipo español"

Compartir







Vinicius Júnior, en el foco. El Real Madrid salvó de forma heroica un partido que parecía perdido en el Olímpico de Roma y en el que el brasileño quedó señalado por José Mourinho. La alegría de este miércoles en la Champions League no oculta la crítica hacia un jugador llamado a liderar el equipo blanco y que está muy lejos de su mejor versión. Así lo explica Jorge Valdano en Movistar Plus.

Jorge Valdano y la caída de Vinicius Júnior en el Real Madrid

Al ser cuestionado por el evidente bajón de rendimiento del brasileño, Jorge Valdano aprecia un cambio importante desde el despido de Xabi Alonso como técnico blanco: "Se trata de un jugador muy desequilibrante. Este tipo de jugadores hay que tratar de meterlos en competencia porque son muy importantes, pero él tiene que entender que en una plantilla tan rica como la del Real Madrid hay noches donde no estás inspirado y puedes mejorar al equipo con cambios que te puedan perjudicar. Fue un cambio el año pasado lo que ha perjudicado su estancia en el Real Madrid porque buena parte de la afición, del club, lo hizo responsable de la marcha de Xabi Alonso. Por lo tanto, ya ha entendido la manera de pensar de la afición del Real Madrid, y bueno, entiendo que siendo una persona inteligente tiene que empezar a entender cuál es su papel en el equipo los días que está inspirado... y los que no está inspirado".

El ahora comentarista analizó el error que cometió en uno de los goles de la Roma, aunque va más allá en su crítica futbolística: "Es un error que va a marcar el partido y se va a comentar mucho, pero estuvo muy apagado además del error. Eso de que desequilibra cinco veces por partido y lo intenta quince... ya no lo estamos viendo con la frecuencia que lo hacía de un tiempo atrás".

Por último, Jorge Valdano también se mojó, aunque de forma muy breve, al ser cuestionado por la sanción de cuatro partidos en LALIGA EA Sports: "Me pareció excesiva cuando lo leí hoy, pero francamente no sé interpretarlo".