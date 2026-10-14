Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 20:24h.

El técnico responde en sala de prensa en la previa de un nuevo partido europeo

Pellegrino Matarazzo no entiende la sorpresa con Zakharyan

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Pellegrino Matarazzo compareció este miércoles en sala de prensa. Tras la agónica victoria ante el Deportivo de A Coruña en Anoeta, la Real Sociedad vuelve a activar el modo UEFA Europa League. El equipo donostiarra buscará sus primeros puntos del curso europeo tras el pinchazo en casa contra el AFC Bournemouth, aunque el Union Saint-Gilloise no lo pondrá nada fácil.

Sobre el rival del próximo jueves ha hablado un Matarazzo que no dudó en mostrar el deseo de triunfo ante los medios de comunicación: "Queremos ganar mañana, el USG es un equipo muy bueno con un estilo muy claro, diferente al nuestro y con otras cualidades". Como recoge Noticias de Gipuzkoa, el técnico habló de muchos nombres propios.

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Las palabras de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad este miércoles

Una similitud con el rival de mañana. "Somos dos equipos que marcamos muchos goles, pero queremos controlar el ritmo del partido y no conceder".

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Jon Gorrotxategi y Beñat Turrientes. "Ha tenido algún problema con el pubis en pretemporada y le ha costado coger algo de ritmo, pero es importante. Turrientes tiene calidad, nos da la estructura de ataque. Puede ser un buen jugador, pero se lo tiene que creer con el corazón".

Se aleja de las críticas de las redes sociales. "Ya no tengo Twitter ni Instagram. Me doy cuenta de que no es saludable. Muchas veces te alimentan con cosas que están muy lejos de la realidad y que te alejan un poco de tu propio camino".

La Real Sociedad le respalda y él explica su postura. "Yo conozco mi trabajo, conozco el negocio. Es muy agradable que en este momento, si existe esa confianza, estoy feliz de tenerla. Pero voy a ser honesto, tengo mucha confianza en lo que hago. Y eso independientemente de lo que esté a mi alrededor".