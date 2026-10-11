El uno por uno de la Real Sociedad y del Deportivo en Anoeta: notas de auténtica locura

Ángel Cotán 11 OCT 2026 - 18:13h.

Álex Remiro y Yeremay Hernández, los mejores este domingo

Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Deportivo en la jornada 8 de LALIGA EA Sports

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Un partido de locura. Real Sociedad y Deportivo de A Coruña cuajaron un encuentro en LALIGA EA Sports de momentos para ambos y goles... muchos goles. El equipo donostiarra llegó a subir el 3-0 en el luminoso y todo parecía visto para sentencia, pero los de Antonio Hidalgo aún tenían mucho que decir. Los visitantes apretaron el marcador y Álex Remiro se vistió de héroe para dejar los tres puntos en San Sebastián.

En ElDesmarque ponemos nota a los futbolistas de la Real Sociedad y del Deportivo de A Coruña en el encuentro de este domingo correspondiente a la jornada 8 de LALIGA EA Sports.

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Las notas de la Real Sociedad

Álex Remiro (9): No pudo evitar el tanto de Mario Soriano. Acertó hacia donde iría el lanzamiento de Yeremay, pero no fue suficiente para detener el penalti. No se entiende la victoria de la Real sin su actuación en los minutos finales. MVP.

Pablo Marín (3): Estaba cumpliendo en el lateral derecho y un agarrón muy polémico le costó la expulsión... y el 3-2 a su equipo.

M. Sarr (8): Destacó con un buen arranque de encuentro. Su acción defensiva para taponar el disparo de Luismi Cruz fue excelsa.

Jon Martín (7): Adelantó a los suyos con un certero cabezazo.

Sergio Gómez (5,5): Se repuso a las dudas.

Yangel Herrera (4): Inseguro por momentos con el balón en los pies. Intermitente.

Carlos Soler (6): Caramelo a la cabeza de Jon Martín para inaugurar el luminoso. Tuvo que ser sustituido tras la expulsión de Pablo Marín.

A. Zakharyan (7): Estuvo cerca de provocar el 1-0 para los suyos al borde de la primera media hora de juego. Minutos después, sí acertó para subir el 2-0 con un remate desde la frontal del área.

Luka Sucic (5,5): Destellos de calidad en zonas de peligro.

Ander Barrenetxea (6): Fue creciendo con el paso de los minutos y generó mucho desde el costado.

Gonçalo Guedes (7): Correcta actuación al descanso. En la segunda parte firmó un golazo muy suyo... y fue sustituido a renglón seguido.

Los cambios de Pellegrino Matarazzo ante el Dépor: Ochieng (4), Oyarzabal (6,5), Igor Zubeldia (6) y Héctor Fort (Sin calificar).

Las notas del Deportivo de A Coruña

Leo Román (6): No hizo el intento por detener el cabezazo de Jon Martín ni el disparo de Zakharyan. El disparo de Guedes fue fortísimo. Sí fue decisivo en un mano a mano ante Mikel Oyarzabal.

Ximo Navarro (2): En la foto del 1-0 a razón de un terrible despiste. Muy mal partido el suyo.

B. Ede (6): Corte capital para evitar el 1-0 a los 25 minutos de partido. Flaqueó en los últimos veinte minutos de la primera parte.

José María Giménez (6,5): Comenzó con seriedad el encuentro, aunque se contagió por momentos de la pasividad de los suyos.

G. Quagliata (5,5): Desconexiones importantes en defensa durante el primer acto. Creció en ataque tras el descanso.

Diego Villares (6): Mordió en la presión y logró ganar duelos en la primera mitad.

Mario Soriano (7): Trató de reenganchar a su equipo con un latigazo con el que logró batir a Remiro.

David Mella (3,5): Permitió a Carlos Soler centrar con mucha comodidad. Muy poco del extremo. Fue el primer cambio de Hidalgo.

Yeremay Hernández (9): Buenas sensaciones con acciones que recordaron al Yeremay de cursos pasados. Anotó desde el punto de penalti. Tiró del carro cuando más lo necesitó el equipo. Un líder.

Nsongo Bil (7): Su primera gran ocasión llegó en la primera mitad. Provocó una expulsión y un penalti. Acabó siendo importantísimo en el juego aéreo. No le faltó entrega.

Luismi Cruz (4,5): Terminó la primera mitad sirviendo un par de centros que hicieron dudar a Álex Remiro. Discreta actuación

Los cambios de Antonio Hidalgo ante la Real: Riki R. (6), Alti (5), Amatucci (1), Adama Traoré (7) y J. Asp Jensen (Sin calificar).