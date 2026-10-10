Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 17:57h.

El técnico txuri urdin responde en sala de prensa

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Pellegrino Matarazzo compareció este sábado en sala de prensa en la vuelta de la competición doméstica. Tras una inusual semana de preparación con muchos futbolistas concentrados con sus respectivas selecciones, el técnico estadounidense respondió a la actualidad de la Real Sociedad en las horas previas al duelo ante el Deportivo de A Coruña.

El entrenador del equipo donostiarra habló de nombres propios como el de Igor Zubeldia, pero también del conjunto gallego o su 'sorpresa' para el lateral derecho, mermado por las lesiones en estas semanas de parón.

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Las palabras de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

El Deportivo de Antonio Hidalgo, un recién ascendido de otra pasta. "No es el típico equipo que asciende desde LALIGA Hypermotion. Es un equipo con mucha historia, un equipo que invirtió durante el último mercado, que ha comprado muchos jugadores de calidad y que ha realizado buenos fichajes. Solo ha perdido un partido contra el Sevilla por 0-1. Ha ganado a equipos como el Villarreal y empató su último partido contra el Betis, así que es un equipo que se ha ganado el lugar que ocupa y los puntos que tiene. Tienen diez puntos, como nosotros, y es un buen equipo".

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Igor Zubeldia. "Tiene buena pinta. Él está muy bien... aporta mucha energía al equipo. Está apretando y preparado para jugar, así que tengo muy buenas sensaciones con Igor".

Su 'sorpresa' para el lateral derecho. "Siempre buscamos encontrar soluciones y encontraremos una solución para mañana que funcionará. Tenemos un par de opciones y las dos opciones tienen muy buena pinta para mañana".

Tiene muy estudiado al Dépor. "Durante el parón tuvieron un partido de preparación contra el Porto que también hemos analizado. Estamos preparados para determinadas cosas, pero, por supuesto, en cada partido los equipos pueden hacer cosas diferentes. Pero creemos que harán algo muy parecido a lo que llevan haciendo durante los últimos meses y años con este entrenador".