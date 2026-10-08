"Ya las muletas están fuera, estoy empezando con la bici", cuenta el delantero del Dépor

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Pierre-Emerick Aubameyang habla por primera vez de su lesión. El delantero del RC Deportivo de A Coruña ha atendido este jueves a los medios dos semanas después de ser operado de una lesión en el menisco de la rodilla derecha, que le tendrán como mínimo un mes apartado de los terrenos de juego.

De momento, el gabonés no se quiere marcar plazos: "No sé cuánto tiempo me queda de baja, pero cada día estoy mejorando. Ya las muletas están fuera. Estoy empezando con la bici, pero vamos a ver. Lo más importante ahora es no sentir molestias en la rodilla y, de momento va todo bien. Voy a ir poco a poco. Lo que va a determinar el tiempo de baja es cuando salga al campo, cuando me vea correr. Pienso que eso será lo más importante porque ahí veré las sensaciones y cómo estoy de verdad", valoró.

Auba recuerda que los servicios médicos le diagnosticaron un tiempo de baja de "entre seis y ocho semanas", pero de momento la recuperación va algo lenta: "Por ahora solo estoy haciendo bicicleta, es como el Tour de Francia".

“Es la primera vez que tengo una lesión así. Cuando el doctor me dijo que tenía que hacer la artroscopia, fue un poco duro mentalmente. Pero tengo la suerte de que tengo una familia que está conmigo, mis hermanos han venido desde Italia. Es la primera vez que me lesiono más de diez días en toda mi carrera. Ahora tengo una rodilla nueva y toca empezar de nuevo”, manifestó el atacante, que logró cinco goles y dos asistencias en los siete primeros encuentros antes de caer lesionado.

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Aubameyang, en cualquier caso, asegura que el grupo tiene "mucha positividad" pese al cúmulo de lesiones de las últimas semanas, pues también han caído Marc Casadó, que no jugará hasta diciembre, y Zakaria Eddahchouri, quien podría volver con el grupo durante los próximos días.