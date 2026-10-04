Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 22:30h.

José Ángel Jurado dejó el Dépor el último día del mercado

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El Deportivo de A Coruña ha sido uno de los grandes animadores del pasado mercado de fichajes de verano con la llegada de varios jugadores de renombre como Aubameyang o Adama Traoré hasta los últimos de José María Giménez y Marc Casadó. Precisamente, estos dos últimos en el cierre de la ventana provocaron la salida de José Ángel Jurado después de tres años en el club y el sevillano ha explicado ahora el dolor que sintió por decir adiós al club coruñés y cómo se gestó esta despedida.

En una entrevista con As, el centrocampista ha dejado patente su deportivismo y el dolor que sintió al tener que abandonar el conjunto herculino: "Fue muy duro, fueron días muy complicados. No sólo por dejar el club, que fue la mejor etapa futbolística de mi vida, es que fue dejar A Coruña y todas las personas maravillosas que hemos conocido. Nuestro día a día era fantástico allí. En la parte familiar me afectó porque estábamos muy contentos".

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Ya desde la pasada temporada, antes incluso de conseguir el ascenso, José Ángel ya intuía por su pérdida de oportunidades tras la derrota en Riazor frente al Granada que no iba a tener opciones: "Yo, en Valladolid, ya sabía que no iba a seguir, pero es que ya lo sabía antes incluso y sólo había que ver cómo hacer con los dos años de contrato que me quedaban. Lo podía intuir perfectamente. Pensaba que podía tener una oportunidad en Primera, pero son decisiones que se toman y hay que aceptarlas".

José Ángel, sin rencor con Fernando Soriano y Antonio Hidalgo

La única pega que pone el futbolista andaluz es que esta salida se produjese ya el 1 de septiembre, el último día de mercado: "A mí me lo comunica Fernando, que siempre ha sido muy sincero, cuando termina LALIGA. Me dice que no estoy en sus planes pero yo le digo que tengo dos años por delante y que quiero cumplir el sueño de jugar con el Deportivo en Primera. Que si me quedaba, iba a mirar siempre por el equipo, que era uno de los capitanes y que asumiría mi rol".

"Así que yo no iba a buscar una salida porque mi pensamiento era ese pero, al final del mercado, al club se le ponen a tiro un par de jugadores y necesitaban mi ficha, y se dio ese desenlace. Me hubiera gustado que esto se hiciese antes", confesó José Ángel.

Quiso destacar el futbolista eso sí el trato de todos los integrantes del club, incluyendo Antonio Hidalgo a pesar de sus pocas oportunidades: "Siempre actuó con respeto y fue muy claro. Hablamos un par de veces en pretemporada y siempre fueron las mismas conversaciones. Yo se lo repetí siempre que, aunque fuera el último de la cola, yo quería quedarme. Me costó mucho llegar en Primera RFEF como para no poder cumplir ahora mi sueño de debutar en Primera con el Deportivo. Pero el trato tanto de Antonio, de Soriano y de toda la gente del club fue siempre muy bueno y muy correcto".