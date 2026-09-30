Ángel Cotán 30 SEP 2026 - 08:19h.

El mediocentro brasileño sigue entendiendo a la afición herculina

El Málaga defiende un modelo diferente a Deportivo y Racing de Santander: "Que no te arrastre"

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Uno de los grandes alicientes de LALIGA EA Sports 2026/27 será volver a vivir el siempre apasionante derbi gallego. Tras muchos años en el desierto, el Deportivo de A Coruña está de regreso en la élite nacional y con unos argumentos que están sorprendiendo a todos. Por su parte, en el Celta de Vigo parecen calmarse las dudas tras un inicio irregular. Y aunque aún faltan varios meses para verse las caras, un exolívico recuerda una noche para la historia.

Se trata de Everton Giovanella. El que fuera centrocampista del Celta compareció el pasado martes en el programa A Penaltis de la Radio Galega. Allí, el brasileño recordó un derbi contra el Deportivo que jamás olvidará y del que desvela un nuevo detalle.

Everton Giovanella y su peor noche contra el Deportivo de A Coruña

Comenzando por el presente, el exfutbolista celeste ensalzó el trabajo que viene realizando Claudio Giráldez en el banquillo de Balaídos: "El trabajo que hace el míster es espectacular. Ahora el Celta no tiene cantera suficiente para los dos equipos. No se puede descuidar para acabar trayendo un problema para los dos equipos. Admiro mucho el trabajo que están haciendo, me parece perfecto lo que están haciendo".

En el actual Celta aún juega un talentoso Iago Aspas que dejó sin palabras a Giovanella cuando solo era un crío: "Quizás no se acuerde, pero yo algo le he dicho en los primeros entrenamientos. Era un pesado el chaval, qué pesado era. Era un niño, pero era un crack. Tenía una calidad impresionante, lo ha demostrado y lo está demostrando. Tengo admiración enorme hacia él. Sabía que iba a llegar a donde llegó porque entrené con él y era diferente. Incluso se merecía estar en la Selección".

Por último, Everton Giovanella recordó la noche en la que lesionó a Manuel Pablo. El brasileño entendía las críticas de la afición del Deportivo y desvela la petición que hizo a su entrenador tras cometer aquella entrada fortuita: "La gente estaba muy quemada conmigo, no me querían ver mucho en A Coruña. Siendo celtistas no te quieren ver, imagínate con una situación así. Fui al hospital con Horacio, había bastantes aficionados del Deportivo, pero no hubo ningún problema y la gran mayoría entendía que había sido un infortunio. Yo lo que quería era decirle cara a cara lo que sentía. El partido estaba muy bonito y se rompe con esa jugada. Para mí se acabó en el momento de la jugada, no conseguí volver a concentrarme e incluso llegué a pedir al míster que me quitara",