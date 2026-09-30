Pablo Sánchez 30 SEP 2026 - 13:39h.

Tercera lesión importante en el Deportivo de A Coruña en tres días y otro jugador al quirófano: drama total

Destaca el buen nivel que está mostrando el equipo

Compartir







El Deportivo aprovecha este parón liguero para relajar piernas y encarar el siguiente tramo de la temporada con la sensación de estar haciendo muy bien las cosas en su vuelta a LALIGA EA SPORTS. El equipo ha deslumbrado en un buen número de encuentros y marcha cómodo en la clasificación. Los elogios llegan desde muchos rincones y también por parte de exmiembros de la casa como Óscar Gilsanz.

El exentrenador del Dépor concedió una entrevista a Torre de Marathon, de la Voz de Galicia, para contar cómo transcurre su vida actual. El míster también aprovechó para expresar su parecer sobre el equipo actual. Destacó el trabajo de Antonio Hidalgo y el acierto de la dirección deportiva con los fichajes.

El club se ha movido muy bien en el mercado tanto la temporada pasada como esta. El equipo tiene la capacidad de adaptarse a los diferentes contextos que se dan durante un partido. Sabe sufrir replegado cerca de su área cuando el rival domina y también llevar la iniciativa. El mercado ha sido un acierto rotundo", agregó durante la entrevista.

Aubameyang, operado con éxito

El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang ha sido operado con éxito de la lesión que arrastraba en el menisco externo de su rodilla derecha, informó este jueves el Deportivo. El futbolista se lesionó durante el partido del pasado domingo contra el Betis y esta mañana ha sido intervenido, en el Centro Olympia de Madrid, por el traumatólogo Manuel Leyes.

Los servicios médicos del Dépor esperan que el jugador reciba el alta hospitalaria a lo largo del día para regresar de manera inmediata a A Coruña, donde iniciará su proceso de recuperación. Su evolución marcará su regreso a los entrenamientos con el grupo, aunque el periodo de baja no será inferior a los dos meses.