Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 16:20h.

El líder de la parcela deportiva habló en la previa del encuentro

El Atlético de Madrid se posiciona por el fichaje de Noni Madueke y tiene una ventaja

Compartir







El Atlético de Madrid regresa este sábado a la competición doméstica tras un parón internacional muy largo. Los pupilos de Diego Pablo Simeone tratarán de estirar su buena dinámica en su visita a Mendizorroza. Allí, en la previa del encuentro ante el Deportivo Alavés, Mateu Alemany ha tomado la palabra.

El líder de la parcela deportiva colchonera atendió al micrófono de Movistar Plus sobre el verde vitoriano. Alemany reconoció haber disfrutado de unos merecidos días de vacaciones durante el citado parón de selecciones, aunque la pregunta estrella tuvo a Julián Álvarez como protagonista.

La conclusión de Mateu Alemany al cambio de agente de Julián Álvarez

El gran responsable de la confección de la primera plantilla rojiblanca ha podido desconectar tras un mercado de verano muy intenso: "Sí, hubo oportunidad de cogerme unos días de vacaciones que después del verano han sido buenos y recargar pilas para lo que viene. Es un calendario largo, motivante y con la expectativa de seguir creciendo".

PUEDE INTERESARTE El Bayern de Múnich altera el plan de futuro del Atlético de Madrid en la portería

Al ser cuestionado por el once titular de Simeone para medirse al Deportivo Alavés, el director deportivo desglosó los problemas que ha tenido el técnico para preparar esta cita liguera: "Ahora coincide que hemos tenido 17 jugadores en las selecciones que solo han podido entrenar jueves y viernes, y además, tenemos Champions la semana que viene. El míster ahí tiene que jugar con los esfuerzos y a los descansos".

Por último, Mateu Alemany respondió al cambio de agente de Julián Álvarez tras todo el ruido que generó su petición de salida. El dirigente rojiblanco saca una conclusión de un proceso que sigue abierto: "Somos tremendamente respetuosos con la parte privada del futbolistas y dentro de esa decisión es importante para el club porque la locución con el agente es tan importante como la locución con el futbolista. Si la ha tomado es porque es beneficiosa para su carrera y para nosotros es importante saber quién será ese agente para mantener esa relación. Aún no sabemos quién es".